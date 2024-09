TMY Technology, Inc. (TMYTEK)

TMYTEK stellt XRifle Dynamic RIS für fortschrittliche 5G-FR1/FR2-Abdeckung auf der EuMW 2024 vor

Taipeh (ots/PRNewswire)

Gemeinsame Präsentation mit Anritsu: die Zukunft intelligenter Feldanwendungen

TMY Technology Inc. (TMYTEK), ein wegweisender Anbieter von Millimeterwellen (mmWave)-Lösungen, wird seine neueste Innovation, die XRifle Dynamic Reconfigurable Intelligent Surface (RIS), auf der EuMW-Ausstellung 2024 in Paris vorstellen. Die Live-Demonstration findet am Stand von TMYTEK (Nr. 1008B) statt. Außerdem wird ein gemeinsamer Showcase mit Anritsu am Stand (Nr. 207F) gezeigt, bei dem die gemeinsame Arbeit im Bereich der Feldleistung und -bewertung im Vordergrund steht.

Die XRifle Dynamic RIS optimiert 5G/6G-Signalpfade, reduziert Interferenzen, verbessert die Nicht-Sichtlinien-Abdeckung (NLOS) und löst damit wichtige Netzwerkprobleme. Sie wurde für die 5G-NR-FR2-Abdeckung entwickelt und unterstützt F&E, Feldversuche und Prototyping. Durch die aktive Verwaltung der Funkwellenübertragung verbessert sie die Netzleistung, Energieeffizienz und Sicherheit.

Sie wird in zwei Moduloptionen angeboten – einem 28-GHz-Modell (26-30 GHz) und einem 4,7-GHz-Modell (4,2-5,2 GHz) – und bietet eine präzise Steuerung der Reflexionswinkel, die die Abdeckung unterversorgter Gebiete erweitert und die Signalqualität in schwachen Zonen verbessert. Ein einziger Controller verwaltet bis zu vier RIS-Einheiten gleichzeitig und steigert so die Effizienz des gesamten Netzwerks. Die Module können sowohl FR1- als auch FR2-Szenarien simulieren und bieten damit herausragende Flexibilität.

„Mit XRifle Dynamic RIS bewältigen wir einige der schwierigsten Herausforderungen bei 5G- und 6G-Implementierungen. Unsere Technologie erweitert nicht nur die Reichweite, sondern bringt auch ein neues Maß an Kontrolle und Effizienz in das Netzwerkmanagement", sagt Su-Wei Chang, Gründer und Präsident von TMYTEK. „TMYTEK ist bestrebt, die Grenzen der mmWave-Innovation zu verschieben, und diese RIS-Lösung ist ein wichtiger Teil dieser Mission."

Auf der EuMW 2024 werden TMYTEK und Anritsu eine Lösung für den Feldeinsatz vorstellen, die die XRifle Dynamic RIS von TMYTEK mit dem Vector Network Analyzer (VNA) von Anritsu mit patentierter PhaseLync™-Technologie (ME786xA) kombiniert. Durch diese Zusammenarbeit erhalten Netzwerkingenieure präzise Messungen des Signalpfads in Echtzeit, was die Effizienz von Netzwerkdesign und Feldtests verbessert.

Enrico Brinciotti, Manager für Geschäftsentwicklung in der EMEA-Region bei Anritsu, erklärt: „Unser patentierter PhaseLync VNA trennt die Testports um mehr als 100 Meter, während Synchronisation, Dynamik und Stabilität erhalten bleiben. Diese bahnbrechende Neuerung unterstützt neue Anwendungen wie B5G/6G-Forschung, Verbesserung der Kanalsondierung und RIS-Tests. Wir freuen uns, dieses gemeinsame Testsystem mit dem PhaseLync ME7869A VNA zu demonstrieren, um das XRifle Dynamic RIS von TMYTEK zu testen – ein echtes Beispiel für gemeinsame Innovation."

Die XRifle Dynamic RIS von TMYTEK zusammen mit dem fortschrittlichen TMXLAB KIT, das die dynamische, adaptive RIS-Strahlsteuerung über eine intuitive GUI unterstützt, schafft neue Möglichkeiten für 5G-FR1/FR2-Feldversuche, Netzprototyping und Bereitstellung. Besucher der EuMW 2024 können diese Fortschritte am Stand von TMYTEK (#1008B) und Anritsu (#207F) erleben.

