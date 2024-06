Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Die neueste Innovation von Femibion®: Cool bleiben[1] in den Wechseljahren!

Schwalbach am Taunus (ots)

Wer kennt sie nicht, die typischen Anzeichen der Wechseljahre?

85 % der Frauen erleben unangenehme Anzeichen der Menopause und wünschen sich eine Unterstützung, die ihnen Erleichterung verschafft und hilft ihre Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.[2]

Um Frauen zu helfen, auch während der Wechseljahre cool und entspannt zu bleiben[1], bringt Femibion® eine neue Produktreihe auf den Markt: Femibion® Menopause. Die Nahrungsergänzungsmittel wurden entwickelt, um Frauen bei der Bewältigung typischer Anzeichen der Wechseljahre zu helfen.[1],[3],[4],[5] Sie sind hormonfrei und enthalten Hopfenextrakt mit Phytoöstrogenen, das - wissenschaftlich erwiesen - bei der Bewältigung von Hitzewallungen hilft.[1]

In Deutschland berichten zwei Drittel der Frauen im Alter von 45 bis 60 Jahren über eine verminderte Lebensqualität aufgrund von Anzeichen der Wechseljahre, wobei 14 % mit starken Einschränkungen konfrontiert sind.[6] Insbesondere Hitzewallungen wirken sich negativ auf Schlaf, Stimmung und die allgemeine Lebensqualität aus.[7]

"Die Menopause als natürlicher Bestandteil des biologischen Alterns ist eine besondere Phase im Leben jeder Frau. Diese wird durch den starken Abfall des Östrogenspiegels bestimmt", erklärt Patrizia Bohnhorst, Wissenschaftlerin bei Femibion®. "Viele Frauen weltweit haben mindestens eines von mehreren Anzeichen der Wechseljahre zu bewältigen, wobei Hitzewallungen eine der häufigsten Erscheinungen der Menopause darstellen."

Die Produktneuheit Femibion® Menopause Hitzewallungen hilft Frauen durch den enthaltenen Hopfenextrakt bei der Bewältigung von Hitzewallungen.[1]

Die zweite Innovation aus der neuen Reihe der Nahrungsergänzungsmittel, Femibion® Menopause Plus, ist zusätzlich zum Hopfenextrakt mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert und ist so neben Hitzewallungen speziell auf die häufigsten Anzeichen der Wechseljahre wie beispielsweise Ermüdung, und Veränderungen der Knochengesundheit[4] und der geistigen Leistungsfähigkeit[3],[8] abgestimmt.

Es wird empfohlen, Femibion® Menopause Hitzewallungen[1] und Femibion® Menopause Plus für mindestens vier Wochen einzunehmen.

Femibion® Menopause - Produktpalette

Femibion® Menopause Hitzewallungen mit Hopfenextrakt wurde speziell entwickelt, um Frauen bei der Bewältigung von Hitzewallungen zu helfen.[1]

Femibion® Menopause Plus enthält zusätzlich zu der Hopfentablette auch eine Vitamin-Mineralstoff-Tablette um den Energiestoffwechsel5, die geistige Leistungsfähigkeit[3] und die Knochengesundheit[4] zu unterstützen.

Femibion® Menopause Nahrungsergänzungsmittelsind hormon-, gluten-, GVO- und laktosefrei und werden ohne Schweinegelatine hergestellt.

Die Produkte Femibion® Menopause Hitzewallungen1 und Femibion® Menopause Plus sind ab Juni 2024 exklusiv in Apotheken erhältlich.

Einnahmeempfehlung: Dieses Nahrungsergänzungsmittel für mindestens 4 Wochen einnehmen. Eine Packung Femibion® Menopause Hitzewallungen[1] oder Femibion® Menopause Plus enthält Tabletten für je 30 Tage.

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Enthält Phytoöstrogene. Wenn eine Frau schwanger werden möchte, schwanger ist, stillt, blutverdünnende Medikamente einnimmt (z.B. Warfarin), sie eine Vorgeschichte mit Erkrankungen hat, unter ärztlicher Aufsicht steht, und/oder andere Bedenken oder Fragen hat, soll sie vor Einnahme dieses Nahrungsergänzungsmittels ihren Arzt kontaktieren, um festzustellen, ob dieses Nahrungsergänzungsmittel für sie geeignet ist. Dies ist besonders wichtig, wenn neben diesem Produkt noch andere Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente eingenommen werden. Die Einnahme von Hopfen kann Schläfrigkeit verursachen. Dies ist vor dem Fahren eines Autos oder dem Bedienen von Maschinen zu beachten. Die Einnahme sollte beendet und ein Arzt kontaktiert werden, wenn eine unerwünschte Wirkung auftritt. Die Zutatenliste sollte gelesen und der Verzehr bei bekannter Empfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe vermieden werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

MAT-AT-FM-24-000083

[1] Hopfen hilft Frauen bei der Bewältigung von typischen Anzeichen der Wechseljahre, wie Hitzewallungen.

[2] Basierend auf einer umfassenden 5-jährigen prospektiven Kohortenstudie mit 2570 Frauen (45-55 Jahre) in Massachusetts zwischen 1982 und 1987.

[3] Pantothensäure trägt zu einer normalen geistigen Leistung bei.

[4] Vitamin D, K und Calcium tragen zum Erhalt normaler Knochen bei.

[5] Vitamin B1, B2, Niacin, Pantothensäure, B6, B12 und Biotin tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.

[6] Stute P, et al. Care reality of menopausal women in Germany: healthcare research using quantitative (SHI claims data) and qualitative (survey) data collection. Archives of gynecology and obstetrics. 2022; 306:513-521

[7] Stute P, et al. Evaluation of the impact, treatment patterns, and patient and physician perceptions of vasomotor symptoms associated with menopause in Europe and the United States. Maturitas. 2022;164: 38-451

[8] Zink, Eisen und Jod tragen zu einer normalen kognitiven Funktion bei.

Über P&G WICK Pharma

P&G WICK Pharma, die Gesundheitssparte von P&G, konkurriert in den größten und am schnellsten wachsenden Kategorien und Märkten für Körperpflege und Mundpflege mit einem Umsatz von über 200 Mrd. USD, um verbraucherorientierte Innovationen voranzutreiben, die unseren Verbraucher:innen ein längeres, gesünderes und dynamischeres Leben ermöglichen.Das P&G Gesundheitsportfolio umfasst führende Marken in den Bereichen Erkältung mit WICK und Nasivin®, Schwangerschaft mit Femibion® und Clearblue®, Zahn-und Mundpflege mit Oral-B®, blend-a- dent® und blend-a-med®, Vitamin- und Mineralstoffprodukte mit Bion3® und Vigantol® / Vigantolvit® sowie Schmerzlinderung mit Kytta®.

Das Gesundheitsgeschäft von P&G hat eine der breitesten geografischen Ausdehnungen der Welt: Nordamerika, Lateinamerika, Westeuropa, CEE, Asien, Indien, Naher Osten, Afrika und Australien mit mehr als 3.500 Mitarbeitern und über 7,5 Milliarden Nettoumsatz.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Wick® und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter http://www.pg.com.

