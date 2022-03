HJH Office GmbH

hjh OFFICE und Rieck Logistik - Beginn einer neuen Partnerschaft

Weilheim (ots)

Die Marke hjh OFFICE, Europas größter Anbieter von Bürostühlen und Büromöbeln, startet ab März eine neue Partnerschaft mit der Rieck Logistik-Gruppe im Bereich der Auslieferungslogistik.

Mit der Zusammenarbeit stellt hjh OFFICE die schnelle Lieferfähigkeit sowohl innerhalb Deutschlands als auch ins europäische Ausland sicher. Somit können die Online-Bestellungen der elf hjh OFFICE Länder-Shops in kurzer Zeit europaweit ausgeliefert werden.

Lagerlogistiker bleibt unverändert die Spedition Fiege, ebenfalls südlich von Berlin ansässig, mit denen hjh OFFICE seit mehreren Jahren erfolgreich zusammenarbeitet.

Die Rieck Logistik-Gruppe ist ein familiengeführtes Unternehmen, das seit vier Generationen einen verlässlichen Speditionsservice, als Gesellschafter in der Stückgutkooperation IDS, bietet.

Neben dem Hauptsitz in Großbeeren, südlich von Berlin, expandiert das Unternehmen aufgrund der stetigen Mengenzuwächse, und baut ein hochmodernes Logistik-Center nordwestlich der Landeshauptstadt.

Der neue Rieck-Terminal verfügt über 20.000 Quadratmeter Umschlag- und Lagerfläche.

hjh OFFICE hat mit der Rieck Logistik-Gruppe einen kompetenten Partner im Bereich der Auslieferungslogistik und kann somit das Service-Versprechen einer schnellen Lieferung sicherstellen.

Die Kundenzufriedenheit ist oberstes Ziel der hjh OFFICE GmbH, die den Versand der Büromöbel für die Kunden kostenlos anbietet.

Bei der Entwicklung und Produktion der Büromöbel legt hjh OFFICE größten Wert auf hochwertige Materialien und kompromisslose Funktionalität, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu gewährleisten.

Ist ein Kunde bei der Wahl des Bürostuhls unsicher, so kann er seinen persönlichen Favoriten 30 Tage lang zu Hause kostenlos bis zur Kaufentscheidung testen.

Umfassender Service, eine Fachberatung durch den mehrsprachigen Kundenservice und nicht zuletzt eine Garantie von bis zu vier Jahren sorgt auch nach dem Kauf für zufriedene Kunden und Kundinnen.

Über die hjh OFFICE GmbH:

Die Marke hjh OFFICE kreiert Bürostühle und Büromöbel, die für beste Funktionalität, solide Verarbeitung und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis stehen. Über 100.000 Bürostühle können ab Lager europaweit sofort und kostenlos versendet werden. Unter mehr als 400 verschiedenen Modellen im Onlineshop buerostuhl24.com findet sich der ideale ergonomische Bürostuhl für jeden Nutzer, für jeden Einsatzbereich und für jedes Budget.

http://www.buerostuhl24.com

Über die Rieck Logistik-Gruppe:

Die Rieck Logistik-Gruppe ist ein international tätiger Logistikdienstleister mit Hauptsitz in Großbeeren bei Berlin. Seit vier Generationen ist das Unternehmen in Familienbesitz. Die Rieck-Gruppe beschäftigt circa 700 kaufmännische und gewerbliche Mitarbeiter an acht Standorten in Deutschland (Berlin, Dresden, Frankfurt, Großbeeren, Hamburg, München, Neuss und Rostock) sowie an weiteren Standorten der Tschechischen Republik (Mikulov), den Niederlanden (Amsterdam und Rotterdam) und China (Shanghai)

Die Leistungspalette der Rieck Logistik-Gruppe umfasst europaweite systemgeführte Stückgutverkehre, internationale Teil- und Komplettladungen, weltweiten See- und Luftfracht-Service, Kontraktlogistik, Fulfillment und Onlinelogistik (B2C), Entsorgungslogistik, Informationslogistik, Projektlogistik, Möbel- und Messelogistik sowie Consulting Services. Darüber hinaus bietet Rieck individuelle Logistiklösungen für verschiedene Bereiche aus Industrie und Handel.

https://www.rieck-logistik.de

Original-Content von: HJH Office GmbH, übermittelt durch news aktuell