ASB-Kreisverband Witten erhält Shimon-Peres-Preis 2025

Auszeichnung für besonderes Engagement in der Psychosozialen Notfallversorgung und Solidarität mit Israel

Berlin/Köln/Witten (ots)

Der Arbeiter-Samariter-Bund-Kreisverband Witten wird am 7. Dezember 2025 in Tel Aviv mit dem renommierten Shimon-Peres-Preis ausgezeichnet. Der vom Auswärtigen Amt und der Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum vergebene Preis würdigt Projekte, die sich in herausragender Weise für Verständigung, Kooperation und ein friedliches Miteinander zwischen Deutschland und Israel einsetzen. Verliehen wird der Preis von Botschafter Steffen Seibert, Juristin und Ehefrau von Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier Elke Büdenbender und Bundesministerin a. D. Brigitte Zypries.

Der ASB Witten erhält die Auszeichnung für das Projekt "Austausch und Auszeit für israelische PSNV-Kräfte", das israelischen Fachkräften der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) Anfang Januar 2025 eine Entlastungspause in Deutschland ermöglichte - verbunden mit intensivem fachlichen Austausch, Begegnung und dem Aufbau nachhaltiger Beziehungen. Das Projekt entstand im Rahmen der Hilfsinitiative "Shalom Chaveruth - Solidaritätspartnerschaften NRW-Israel" und wurde durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen gefördert.

Kirsten Schäfer, Geschäftsführerin des ASB-Kreisverbands Witten, zeigt sich zutiefst bewegt von der Auszeichnung: "Ich bin zutiefst berührt, dass unser Projekt des Arbeiter-Samariter-Bund Witten eine so große Anerkennung gefunden hat. Der Arbeiter-Samariter-Bund Witten ist sehr dankbar für die Auszeichnung und wir freuen uns alle sehr, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, den 'Helfenden der Helfer' in ihren täglichen Herausforderungen Licht, Hoffnung und Stärke mitzugeben. Die psychosoziale Notfallversorgung, die 'erste Hilfe für die Seele', ist in diesem Fall mehr als Hilfe, sie ist ein Ausdruck der Menschlichkeit und der Selbstverständlichkeit. Was gibt es Sinnvolleres, als den Helfenden zu helfen?"

Auch die Präsidentin des Arbeiter-Samariter-Bundes Deutschland, Dr. Katarina Barley, gratuliert dem ASB Witten ausdrücklich: "Ich gratuliere dem ASB-Kreisverband Witten herzlich zum Shimon-Peres-Preis. Ihr Engagement für Psychosoziale Notfallversorgung und für gelebte Solidarität zwischen Nordrhein-Westfalen und Israel steht beispielhaft für den Geist dieses Preises. Das Projekt im Rahmen von Shalom Chaveruth - Solidaritätspartnerschaften NRW-Israel verbindet fachlichen Austausch mit echter Fürsorge: Die Auszeit für israelische PSNV-Fachkräfte Anfang Januar und der Dialog mit Partnern vor Ort zeigen, wie Freundschaft und Frieden praktisch werden. Wer Menschen stärkt, die anderen in Krisen beistehen, stärkt unsere gemeinsame Resilienz. Mein Dank gilt allen Beteiligten und Unterstützerinnen und Unterstützern - in Witten, in NRW und in Israel. Der ASB Witten sendet ein starkes Signal: Humanität, Professionalität und Partnerschaft gehören zusammen."

Mit der Preisverleihung wird nicht nur das Engagement des ASB Witten gewürdigt. Darüber hinaus wird die Bedeutung der Psychosozialen Notfallversorgung hervorgehoben - ein Arbeitsfeld, das zunehmend unter Belastung steht und gerade in internationalen Krisen an Relevanz gewinnt. Der ASB-Bundesverband und der ASB NRW danken allen Beteiligten für ihren Einsatz und sehen in der Auszeichnung ein starkes Zeichen für zivilgesellschaftliche Solidarität.

Weitere Austauschprojekte zwischen Nordrhein-Westfalen und Israel sind in Planung.

