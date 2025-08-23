MagentaSport

DBB-Team zeigt "bestes Spiel" der Vorbereitung und ist "Eurobasket ready" - Schröder und Wagner glänzen gegen Spanien

Start-Ziel-Sieg für das DBB-Team. Das DBB-Team um Bundestrainer Álex Mumbrú gewinnt auch den zweiten Test gegen Europameister Spanien. "Die ersten 15 Minuten waren so gut, auf jeden Fall Eurobasket ready", zeigt sich MagentaSport-Experte Per Günther begeistert. "Das war unser bestes Spiel", fügt Top-Scorer Franz Wagner (29 Punkte) hinzu. Besonders zu Beginn zeigt sich Deutschland auf beiden Seiten des Gerichts überlegen. "Die deutsche Defensive erstickt die spanische Offensive", fasst es Per Günther nach dem ersten Viertel zusammen, in dem Deutschland nur 11 spanische Punkte zulässt. Nachdem Spanien im 4. Viertel erneut herankommt, rücken Franz Wagner und Dennis Schröder in den Vordergrund und liefern eine Show ab. Auch der zuletzt kritisierte Dreier von Wagner fällt plötzlich. "Das hat sich besser angefühlt, sieht auch flüssiger aus. Dann vertraut man den Stunden, die man im Sommer investiert hat und dann fällt er hoffentlich, wenn es darauf ankommt", so der Superstar von den Orlando Magic. Insgesamt gewinnt Deutschland 5 seiner 6 Vorbereitungsspiele auf die EuroBasket. "Ich bin glücklich mit der Vorbereitung, aber jetzt kommt der wichtige Teil. Wir sind sehr konzentriert. Wir hatten einige Rotationen, weil uns wichtig ist, dass jeder fit ist. Wir sind bereit für die EuroBasket", so der Bundestrainer.

Bereits vor dem Spiel gab es allerdings eine negative Nachricht für das deutsche Team. David Krämer wird dem DBB-Team bei der EuroBasket verletzungsbedingt fehlen. Sein Verein Real Madrid gibt ihn nicht frei. MagentaSport-Experte per Günther antwortete auf den Ausfall: "Das tut wirklich weh. Manchmal gibt es Karrieren, da rauscht es an einem vorbei, weil die Konkurrenz auf deiner Seite so groß ist, und dann hast du in den entscheidenden Momenten Pech."

Ab dem 5. September startete der 3x3 Europe Cup (live bei MagentaSport). Rotimi Ogunniyi sieht durchaus gute Chancen für das deutsche Team. "Man gehört schon zu den besseren Teams. Man ist bei der Basketball-WM in der Mongolei ist man Vierter geworden. Bei der EM sollte eine Medaille das Ziel sein", so der U23-Nationalspieler.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips zum zweiten Testspiel zwischen Deutschland und Spanien - bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Ab dem 27. August zeigt MagentaSport alle 76 Spiele der FIBA EuroBasket 2025 live, die deutschen Spiele außerdem kostenlos.

Deutschland - Spanien 95:78

Dirk Nowitzki ist in der Halle zu Gast, da sich die Silbermedaille von 2005 zum 20. Mal jährt. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RXRHYzBFWWlsdHhRWmxrWjhNVmorazhUYlYxY1FGTnJEUkNNLzlZSGY5UT0=

Die EM-Silber-Medaille von 2005 jährt sich zum 20.Mal. Die Stars von damals um Dirk Nowitzki sind in der Halle und holen sich den Applaus des Publikums ab. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=U2QxalFmMXN6bURXQ0hEK0R3em1odjhycjNOTzlSblcwNTFlTHkva0ZSUT0=

"Die deutsche Defensive erstickt die spanische Offensive." Das DBB-Team lässt im 1. Viertel nur 11 Punkte der Spanier zu und erspielt sich früh eine 13-Punkte-Führung. Offensiv glänzt Franz Wagner. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UTVYNjJZTHZRazdkZmJtQnkwY3NVcnJnZXh4SHluR2FkVWdiTXZ6T29yVT0=

Franz Wagner trifft den schwierigen Dreier mit Ablauf der Shotclock. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SEF5MmpTREhuQjJ1RldhbGFFSWU2T1pBZ0hNOW5icG9TSUtwb21nUnNycz0=

Dennis Schröder sorgt mit einem Dreier für eine große Show. Für seinen Provokanten Jubel kassiert er allerdings ein technisches Foul. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dkw4WUlWdmlkcWhYY2ZBemZ6cG9mQkVubDE5am4rZ3Qzc1hlRkgrYlpjVT0=

David Krämer wird dem DBB-Team bei der EuroBasket verletzungsbedingt fehlen. Sein Verein Real Madrid gibt ihn nicht frei. MagentaSport-Experte Per Günther zum Krämer-Ausfall: "Das tut wirklich weh. Er ist in der Blüte seines Schaffens, gerade einen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben."

Álex Mumbrú, Bundestrainer: "Es ist schön das letzte Vorbereitungsspiel gewonnen zu haben. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, mit gutem Rhythmus. Ich bin glücklich mit der Vorbereitung, aber jetzt kommt der wichtige Teil. Wir sind sehr konzentriert. Wir hatten einige Rotationen, weil uns wichtig ist, dass jeder fit ist. Wir sind bereit für die EuroBasket." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MDdVUzh3SU5iYlNhbGNtUGZaZEQ0c0huSHlUUEx5cVozRlMrN24ycjBsWT0=

Leon Kratzer, Nationalspieler: "Wir haben das letzte Spiel gut analysiert, sind rausgekommen und wollten die Dinge besser machen, die wir das letzte Mal verkackt haben. Das ist uns ganz und gar gelungen." Über einen möglichen Platz für ihn im EM-Kader . "Ich habe keine Ahnung. Ich mache mir da keine großen Gedanken, das habe ich in den letzten Jahren etwas zu oft gemacht. Ich versuche hier reinzugehen, Spaß zu haben und der Mannschaft zu helfen. Egal wie viel ich spiele oder nicht spiele, das ist mir egal." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZkZxOS9sdytndFZmQ2kxbE1HSFZjSFZQRlF0bXhlMFU2UVFHRmVpZzNvbz0=

Franz Wagner, 29 Punkte - Topscorer DBB-Team: "Es war gut. Ich fand, wir hatten im 2. Viertel einen Hänger . Haben in der Halbzeit ein bisschen über unsere kleine Energie gesprochen ."

Rotimi Ogunniyi, 3x3 Basketballer der Baskets BonnTelekom: "Sehr stärkerer defensiver Druck von Deutschland, Spanien kommt gar nicht richtig in Fahrt." 3x3 Europe Cup ab dem 5. September live: "Es boomt komplett. Seit der Olympia-Goldmedaille habe ich das Gefühl, dass es in Deutschland nochmal ein ganz anderes Standing hat. Jetzt weiß eigentlich jeder, was es ist." Über seine Verletzung: "Ich habe mir den Knöchel gebrochen, aber die Reha läuft gut. Das Ziel ist es, dass ich zur U23-WM wieder fit werde. Ist ein hoch gesetztes Ziel, aber wenn es klappt, perfekt." Über die Titelchancen beim 3x3 Europe Cup : "Man gehört schon zu den Teams. Man ist bei der Basketball-WM in der Mongolei ist man Vierter geworden. Bei der EM sollte eine bessere Medaille das Ziel sein." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WVFXMHhlVC9jKzJsK2s5SUxXdVNUOHdWMFpGdjk0N3RwR25jV0s5cE5ZWT0=

Deutsche EM-Gruppenspiele bei MagentaSport

Mittwoch, 27. August

ab 14.45 Uhr: Montenegro - Deutschland

Freitag, 29. August

ab 11.45 Uhr: Deutschland - Schweden

Samstag, 30. August

ab 11.45 Uhr: Litauen - Deutschland

Montag, 01. September

ab 14.45 Uhr: Deutschland - Großbritannien

Mittwoch, 03. September

ab 18.45 Uhr: Deutschland - Finnland

