China Internet Development Foundation

Werbekampagne zum Gemeinwohl der China Internet Development Foundation "Internet in China": A Symphony of Life

Beijing, China

China Internet Development Foundation und ANT Group haben gemeinsam eine Werbefilmkampagne zum Gemeinwohl "Internet in China" zum Thema mobile Zahlung namens "A Symphony of Life" gestartet, wo es auf die Veränderungen und die Förderung der Innovation von mobilen Zahlungstechnologien in der chinesischen Gesellschaft in den letzten 10 Jahren zurückgeblickt wurde.

Dank einer guten Infrastruktur und eines guten politischen Umfelds sowie einer Toleranz für wissenschaftliche und technologische Innovationen hat Chinas mobile Zahlung seit der weit verbreiteten Verwendung von QR-Code-Zahlungen im Jahr 2012 die breiteste Abdeckung im letzten Jahrzehnt erreicht: Die Penetrationsrate mobiler Zahlung liegt bei 86% und damit weltweit an erster Stelle; Die Zahlungskommission liegt nicht über 0,6%, was viel unter dem internationalen Durchschnitt liegt. Eine große Anzahl von Klein- und Kleinsthändlern genießt kostenlose Dienstleistungen, die zu einer leuchtenden Landschaft für den Aufbau des digitalen Chinas geworden sind.

Die mobile Zahlung ist auch zu einer neuen Visitenkarte für Chinas wirtschaftliche Entwicklung geworden. Alipay und WeChat-Pay finden immer häufiger Anwendung, sodass Chinesen auch im Ausland durch "einfaches Scannen" bezahlen können. Darüber hinaus helfen chinesische Unternehmen durch Technologieaustausch und Lokalisierungstransformation vielen Ländern auf der ganzen Welt, "lokale Geldbörsen" zu schaffen, die den Menschen vor Ort bequeme, effiziente und sichere neue Zahlungsmethoden bieten.

China Internet Development Foundation nutzt den 30. Jahrestag zum Internetzugang in China als Chance und konzentriert sich auf Chinas Internetentwicklungsgeschichte, plant die Einführung eines Kommunikationsplans zum Gemeinwohl "Internet in China" und erkundet aktiv, um eine Geschichte der chinesischen Internetentwicklung richtig zu erzählen und die chinesische Erfahrung der Internetentwicklung zu verbreiten.

