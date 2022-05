Djurat Sherzad - Coaching & Consulting GmbH

Auf Wachstumskurs: Djurat Sherzad - Coaching & Consulting GmbH sucht neue Vertriebsmitarbeiter

Bad Vilbel (ots)

Die Djurat Sherzad - Coaching & Consulting GmbH mit Sitz in Bad Vilbel bei Frankfurt sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Vertriebsmitarbeiter. Deren Hauptaufgabe wird es sein, telefonischen Erstkontakt zu Interessenten aufzunehmen und einen Termin für ein Folgegespräch zu vereinbaren. Dabei ist die berufliche Erfahrung der Bewerber zweitrangig. Denn die Unternehmensberatung bildet ihre Mitarbeiter vollständig aus - so werden auch Quereinsteiger in kürzester Zeit zu qualifizierten Vertriebsmitarbeitern.

Geschäftsführer Djurat Sherzad: "Wir haben es uns seit Jahren zur Aufgabe gemacht, Coaches, Trainer, Beratern und Experten dabei zu verhelfen, online sichtbar zu werden und Wunschkunden für ihr Coaching-Business über das Internet zu gewinnen. Seit der Gründung konnten wir rasant wachsen - und das planen wir auch weiterhin. Als junges, dynamisches und vollständig digitalisiertes Unternehmen ziehen wir gemeinsam an einem Strang und wollen nach vorne. Ebendiese Motivation wünschen wir uns auch von neuen Mitarbeitern."

Die Unternehmensberatung Djurat Sherzad - Coaching & Consulting GmbH wird unter anderem durch ihre Kompetenz und ihre Expertise ausgezeichnet. Außerdem ist der Geschäftsführung das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter sehr wichtig, weshalb sie viel Wert auf ein positives und ausgeglichenes Arbeitsklima legen.

Aufgrund ihres rasanten Wachstums erhalten die Mitarbeiter der Unternehmensberatung die Chance auf ausgezeichnete Aufstiegsmöglichkeiten, die genutzt werden wollen. Neben einem vielseitigen Job mit viel Menschenkontakt bietet das Unternehmen ihren Mitarbeitern auch eine attraktive Vergütung, einen sicheren Arbeitsplatz und eine Chance auf eigenverantwortliches Arbeiten.

"Unsere Mission ist es, dafür zu sorgen, dass es mehr Coaches und Experten in unserer Gesellschaft gibt, die einen Einfluss auf die nächste Generation erwirken können. Genauso wie wir Ärzte, Ingenieure und Piloten für alle wichtigen Lebensbereichen benötigen, ist es von großer Bedeutung, Coaches für jeden Lebensbereich zu haben, an denen wir uns orientieren und von denen wir lernen können. Daher wollen wir möglichst viele Coaches und Experten der Dach-Region dabei unterstützen, online sichtbar zu werden und ihre Wunschkunden zu gewinnen. Denn ich habe selbst erlebt, dass Coaches und Mentoren mich immer auf das nächste Level gebracht haben. Ganz gleich, ob es die Gesundheit, Beziehungen, der Job oder die Finanzen waren", sagt der Geschäftsführer.

Über Djurat Sherzad

Djurat Sherzad ist mit zehn Jahren aus Afghanistan völlig alleine nach Deutschland geflüchtet. Hier konnte er sich ein erfolgreiches Leben aufbauen und ist jetzt digitaler Unternehmensberater und Geschäftsführer der Djurat Sherzad - Coaching & Consulting GmbH. Er und sein Team sind darauf spezialisiert, Coaches und Experten zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Zudem unterstützt die Unternehmensberatung ihre Klienten bei der Generierung ihrer Wunschkunden, ohne weiterhin auf Empfehlungen angewiesen zu sein. Weitere Informationen unter: https://djuratsherzad.de/

