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Zwei Marken, ein Lebensgefühl: Sarti Rosa kooperiert mit Motel a Miio

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München (ots)

Sarti Rosa und Motel a Miio präsentieren ihre erste gemeinsame Markenkooperation- eine Verbindung zweier Welten, die sich auf natürliche Weise ergänzen. Beide Marken stehen für Neugier, Entdeckerlust und den Wunsch nach besonderen Momenten, ein zeitgemäßes Lebensgefühl, das bewusst erlebt wird. Gemeinsam markieren sie den Auftakt in die Sommersaison und laden dazu ein, den Sommergenuss neu zu interpretieren.

Im Zentrum der Zusammenarbeit steht ein gemeinsamer Spirit: kreativ, offen, inspirierend. Als Summer Kick-Off laden Sarti Rosa und Motel a Miio dazu ein, das Schöne und Überraschende im Alltag neu zu entdecken.

Der Aperitivo Sarti Spritz mit seinem ikonischen Pink trifft auf die handgefertigte Keramik von Motel a Miio mit ihren warmen, mediterranen Farbwelten. So entstehen Genussmomente, die visuell ebenso überzeugen wie geschmacklich.

Sarti Rosa verkörpert einen neugierigen, ästhetisch geprägten Lebensstil. Motel a Miio übersetzt dieses Gefühl in Räume und Settings, die Begegnungen, Kreativität und das Teilen besonderer Augenblicke ermöglichen - ganz im Sinne des Claims "always on vacation". Im Fokus steht nicht das einzelne Produkt, sondern das ganzheitliche Erlebnis dahinter.

Pop-ups und Event machen die Kooperation erlebbar

Erlebbar wird die Zusammenarbeit durch drei exklusive MotelaMiio Pop-ups, in denen Sarti Rosa als offizieller Getränkepartner präsent ist. In stilvoll kuratierten Settings erleben Besucher:innen das Zusammenspiel von Design, Genuss und mediterraner Lebensfreude, begleitet vom Sarti Spritz als festem Bestandteil des Konzepts.

Ein besonderes Highlight der Kooperation ist das exklusive Event am 28. Mai 2026 in München, bei dem ausgewählte Gäste eingeladen sind, die Welt von Sarti Rosa und Motel a Miio mit allen Sinnen zu entdecken.

"Mit dieser Kooperation schaffen wir mehr als Produkte und Drinks - wir kreieren ein Lebensgefühl. Sarti steht für einen kreativen Spirit, Neugier und Freude daran, Dinge anders zu machen und das Leben nach den eigenen Regeln zu genießen. Gemeinsam mit Motel a Miio bringen wir Genuss, Design und Leichtigkeit in inspirierende Settings und setzen damit einen pinken Funken, der Momente aus dem Gewöhnlichen holt und Lust macht, das Leben so zu genießen, wie man es möchte." sagt Cristina Ferro, Marketing Director Campari Deutschland.

"Für uns geht es darum, wie Menschen zusammenkommen - am Tisch, im Austausch, im Moment. Mit Sarti erweitern wir diese Idee um eine neue Genussdimension und übersetzen unser alway on vacation-Gefühl in ein gemeinsames Zusammenspiel.", ergänzt Michael Neuwert, Senior PR Manager, Motel a Miio

Mit ihrer Kollaboration schaffen Sarti Rosa und Motel a Miio Räume, die zum Entdecken, Austauschen und Genießen einladen und das moderne "La Dolce Vita" zeitgemäß interpretieren.

ÜBER SARTI ROSA

Casa Luigi Sarti & Figli, gegründet 1885 in Bologna, ist bekannt für seine innovativen und unverwechselbaren Liköre, die von einer Leidenschaft für Kreativität und Innovation angetrieben werden. Sarti Rosa, eine Hommage der Campari-Gruppe, verkörpert den Geist der Neuerfindung und des kreativen Genies von Casa Sarti. Diese Vision inspiriert die Marke weiterhin und bietet eine moderne Variante des klassischen Spritz mit einem fruchtigen Charakter und einer lebhaften pinker Farbe, die die lebendige italienische Aperitivo-Kultur widerspiegelt.

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