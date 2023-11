Yarooms

Yarooms stellt ein modernes Besucherverwaltungssystem für mehr Effizienz am Arbeitsplatz vor

Bukarest, Rumänien (ots/PRNewswire)

Yarooms, der Hersteller der innovativen Workplace Experience Platform, hat ein Besucherverwaltungssystem auf den Markt gebracht, das das Besuchererlebnis verbessern und gleichzeitig die Effizienz und Sicherheit in den dynamischen Arbeitsumgebungen von heute gewährleisten soll.

Yarooms VM ist eine moderne Lösung für die Besucherverwaltung, um die Sicherheit von Mitarbeitern, Vermögenswerten und vertraulichen Informationen am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Sie ermöglicht es Unternehmen, zu verfolgen und zu überwachen, wer ihre Räumlichkeiten betritt, das Risiko von unbefugtem Zutritt zu reduzieren, die Abläufe an der Rezeption zu optimieren und eine professionelle und einladende Umgebung zu schaffen.

Das Yarooms-Besucherverwaltungssystem bietet eine umfassende Reihe von Funktionen, die den vielfältigen Anforderungen moderner Organisationen gerecht werden. Dazu gehören die automatische und manuelle Vorregistrierung von Besuchern, benutzerdefinierte Dateneingabeschritte, das Einchecken von Besuchern vor Ort über den digitalen Empfang, Ankunftsbenachrichtigungen für Gastgeber, anpassbare Einstellungen für mehrere Standorte und umfassende Besucheranalysen zur Unterstützung von Entscheidungen am Arbeitsplatz durch Daten.

Die Benutzeroberfläche des Systems ist so gestaltet, dass sie sowohl benutzerfreundlich als auch anpassbar ist, so dass Unternehmen sie mühelos an die Markenrichtlinien anpassen und ein konsistentes Markenerlebnis für ihre Besucher aufrechterhalten können.

„Wir freuen uns sehr, mit Yarooms VM den nächsten Schritt in der Entwicklung unserer umfassenden Workplace Experience Suite vorstellen zu können," so Dragos Badea, Gründer und Geschäftsführer von Yarooms. „Wir verstehen das Anliegen unserer Kunden, die Interaktionen am Arbeitsplatz sicher zu gestalten, und haben es zu unserer obersten Priorität gemacht, eine Lösung anzubieten, die dieses Anliegen erfüllt. Mit Yarooms VM erhalten Sie alles, was Sie von einem modernen Besucherverwaltungssystem erwarten, das bereits in Ihre bevorzugten Lösungen für Schreibtischbuchungen, Raumbuchung, hybrides Arbeiten und Arbeitsplatzanalyse integriert ist."

Für weitere Informationen über Yarooms VM und die Workplace Experience Platform besuchen Sie bitte die Webseite von Yarooms.

Informationen zu Yarooms

Yarooms ist ein rumänisches und US-amerikanisches Technologieunternehmen, das seit 2010 eine leistungsstarke und dennoch einfach zu bedienende Workplace Experience Platform entwickelt. Ihre Lösungen für die Buchung von Schreibtischen und Besprechungsräumen, die Arbeitsplanung, die Kohlenstoffnachverfolgung am Arbeitsplatz und die Besucherverwaltung bieten Unternehmen in über 50 Ländern ein erstklassiges Arbeitsplatzerlebnis. Zu den Kunden gehören Finanzinstitute, Regierungsbehörden und Bildungseinrichtungen wie die Columbia University, Dedalus, National Health Service, AAA, Dr. Martens und Cerved.

