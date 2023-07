WELT Nachrichtensender

Monatsmarktanteil Juni 23: WELT mit starken 2,0 Prozent

Höchste Netto-Reichweite für gemeinsam vermarktetes Angebot in der 3./4. Sendergeneration mit über 4,4 Millionen

Das gemeinsam vermarktete Angebot von WELT und N24 Doku erzielte im Juni einen Marktanteil von 2,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen (Nachrichtensender WELT 1,4 Prozent, N24 Doku 0,6 Prozent). Das ist der stärkste Monatswert seit April 2022. Mit durchschnittlich 4,431 Millionen Netto-Sehern pro Tag hatte das Angebot die größte Reichweite in der 3./4. Sendergeneration (ab 3 Jahre).

Der Monat Juni war weiterhin stark geprägt durch die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg und Sondersendungen zum Putschversuch in Russland und dessen Folgen. Darüber hinaus gab es einen WELT TALK Spezial von WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

In der Nachrichtenschiene werktags zwischen 6 und 20 Uhr - also in der gesamten Daytime - erzielte WELT mit seiner umfassenden Liveberichterstattung durchschnittlich 1,8 Prozent Marktanteil bei den 14-49-jährigen Zuschauern und Zuschauerinnen. Hier wurde der starke Marktanteil vom Vormonat Mai und damit verbunden das große Zuschauerinteresse an der WELT-Livestrecke erneut bestätigt.

Der Nachrichtensender WELT erreichte am 22. Juni mit 2,3 Prozent (Unglück U-Boot "Titan") sowie am 24. Juni mit 2,4 Prozent (Putsch-Versuch in Russland durch die Wagner-Gruppe) die bisher stärksten Tagesmarktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen in diesem Jahr. Die Sondersendungen "WELT-LIVE Machtkampf in Russland: Wagner-Söldner rebellieren gegen Putin" am 24. Juni gehörten zu den meistgesehenen Sendungen des Senders im aktuellen Jahr mit durchschnittlichen Gesamtreichweiten von bis zu 355.000 Zuschauern ab 3 Jahre und Marktanteilen bis 6,7 Prozent (14/49).

Auch die Dokumentationen und Reportagen waren im Juni gefragt: In der Primetime zwischen 20 und 23 Uhr erreichte WELT gesamt starke 1,2 Prozent Marktanteil und war damit so erfolgreich wie zuletzt vor einem Jahr im Juni 22 (dort ebenfalls mit 1,2 Prozent Marktanteil 14/49). Das ist wiederholt der zweitstärkste Monatswert seit der gemeinsamen Vermarktung mit N24 Doku, bisher nur einmal übertroffen vom März 2022 mit 1,4 Prozent Marktanteil. Auch in der Late Prime von 23-1 Uhr wurden im Juni mit 2,2 Prozent überproportionale Marktanteile mit den Dokumentationen erzielt. Der Sender N24 Doku stellt mit 0,6 Prozent Marktanteil (14/49, Mo-So, 3-3 Uhr) sein Wachstum in diesem Jahr bereits den fünften Monat unter Beweis.

Quelle: AGF Videoforschung, AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, Auswertungszeitraum: 01.06.-30.06.2023 Definition Netto-Seher: Verweildauer mindestens 1 Minute konsekutiv, Daten z.T. vorläufig gewichtet

Original-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuell