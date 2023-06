WELT Nachrichtensender

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier live im "WELT TALK Spezial" mit TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard/ Mittwoch, 14. Juni, um 12.45 Uhr auf WELT TV

Berlin (ots)

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier ist am Mittwoch, 14. Juni, live um 12.45 Uhr zu Gast im "WELT TALK Spezial" im Exklusiv-Interview mit WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard.

Anlässlich seiner achten "Ortszeit Deutschland" besucht der Bundespräsident Eckernförde in Schleswig-Holstein und wird in einem Exklusiv-Interview mit Jan Philipp Burgard u.a. über folgende Fragen sprechen: Gefährdet politischer Extremismus unsere Demokratie Bringen Russland und China die Weltordnung ins Wanken? Wird künstliche Intelligenz unser Leben verändern?

Im Rahmen der Reihe "Ortszeit Deutschland" verlegt Frank Walter Steinmeier seinen Amtssitz für einige Tage in verschiedene Regionen Deutschlands, um dort mit Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen.

"WELT TALK Spezial" LIVE mit Frank Walter Steinmeier am Mittwoch, 14. Juni 2023, um 12.45 Uhr auf WELT TV, im Livestream auf WELT.de und im Anschluss in der Mediathek und TV-App. Wiederholt wird die Sendung am 14. Juni um 15, 17 und 19 Uhr auf WELT TV.

Original-Content von: WELT Nachrichtensender