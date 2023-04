WELT Nachrichtensender

WELT TV zeigt Krönung von König Charles III. live

Die Sondersendung zu der royalen Zeremonie am Samstag, den 6. Mai, ab 11 Uhr

WELT TV zeigt am Samstag, den 6. Mai 2023, in einer Sondersendung von 11 bis 16 Uhr live die feierliche Krönung von König Charles III. in der Westminster Abbey in London. Nach dem Tod von Elizabeth II. im September 2022 ist Charles III. als ihr ältester Sohn der neue König des Vereinigten Königreichs und des Commonwealth.

WELT-Chefmoderatorin Tatjana Ohm und Moderator Alexander Siemon informieren das TV-Publikum über das Zeremoniell. Zu Gast im Berliner Nachrichtenstudio des Senders ist Adelsexperte Jürgen Worlitz und kommentiert das Geschehen. Die WELT-Reporterinnen Alina Quast und Laura Kipfelsberger sowie Korrespondent Arndt Striegler berichten über das royale Event von den Vorbereitungen, über die Thronbesteigung bis hin zu den anschließenden Feierlichkeiten in London.

