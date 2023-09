Apache CloudStack

Die Apache CloudStack Community lädt Unternehmen, Cloud-Anbieter, MSPs und Telekommunikationsunternehmen zu ihrer größten Konferenz in Paris ein

Die jährliche CloudStack Collaboration Conference findet vom 23. bis 24. November in Paris, Frankreich, statt und ist das größte Treffen der globalen CloudStack Community. An der Veranstaltung nehmen Entwickler/-innen, Benutzer/-innen, Projektmitarbeiter/-innen, Integratorinnen und Integratoren sowie Projektmitglieder teil.

Die CloudStack Collaboration Conference hat ihren Aufruf zur Teilnahme bekannt gegeben, der bis zum 22. September 2023 gilt.

Die Registrierung ist derzeit offen, und die Teilnehmer/-innen können sich hier kostenlos anmelden: https://events.hubilo.com/cloudstack-collaboration-conference-2023/register

Die Apache CloudStack Community freut sich auf ihr größtes Treffen des Jahres - die CloudStack Collaboration Conference. Die Veranstaltung, die von einem Team von Freiwilligen aus der Apache CloudStack Community organisiert wird, findet zum ersten Mal in Frankreich im voco Paris - Porte de Clichy statt. Die CloudStack Collaboration Conference ist eine zweitägige Veranstaltung mit technischen Vorträgen, Erfolgsgeschichten von Benutzerinnen und Benutzern, sowie Präsentationen über neue Funktionen und der Integration von Apache CloudStack.

Apache CloudStack ist eine Open-Source-Software für die Bereitstellung und Verwaltung großer Netzwerke aus virtuellen Maschinen als hochverfügbare, hochskalierbare Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-Cloud-Computing-Plattform. CloudStack wird von vielen der weltweit führenden Dienstanbieter genutzt, um öffentliche Cloud-Dienste bereitzustellen, und von vielen Unternehmen, um ein (privates) On-Premises-Cloud-Angebot oder als Teil einer Hybrid-Cloud-Lösung bereitzustellen.

Die CloudStack Collaboration Conference ist die weltweit bedeutendste Veranstaltung für CloudStack und Open-Source-Cloud-Builder. Die Teilnahme an der Veranstaltung bietet die Möglichkeit, mit hochrangigen Führungskräften aus einigen der weltweit größten Telekommunikationsanbietern, Konzernen und Fortune-100-Unternehmen sowie mit führenden Ingenieurinnen und Ingenieuren, die an dem Projekt beteiligt sind, ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen.

Wenn Sie an der Konferenz teilnehmen, können Sie erwarten, mit einem hochtechnischen Publikum zusammenzuarbeiten, das in verschiedenen Rollen beschäftigt ist, wie z. B. Cloud-Architektinnen und -Architekten, Software-Entwickler/-innen, Systemadministratorinnen und -administratoren und mehr!

Die Anmeldung zur Veranstaltung ist kostenlos, also melden Sie sich jetzt an, wenn Sie in Paris dabei sein wollen. Die Veranstaltung wird auch virtuell gestreamt.

Eine weitere Möglichkeit, die Veranstaltung zu unterstützen, besteht darin, eine eigene Sitzung abzuhalten. Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie bis zum 22. September einen Sitzungsvorschlag einreichen.

Als Veranstaltung mit Schwerpunkt auf Open-Source ist die CloudStack Collaboration Conference stark auf die Unterstützung der Community angewiesen. Hier können Sie sich über die Sponsoring- und Ausstellungsmöglichkeiten informieren.

