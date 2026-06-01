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WandelWerker Consulting GmbH stellt neue App für präventive Sicherheitskulturmessung vor

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Wuppertal (ots)

Die WandelWerker Consulting GmbH erweitert ihr Leistungsportfolio um die neue „Safety Culture Performance System“-App: die erste digitale Lösung, mit der Unternehmen ihre Sicherheitskultur erstmals präventiv und kontinuierlich messen sowie aktiv steuern können. Während klassische Arbeitsschutzkennzahlen wie LTIFR oder die 1000-Mann-Quote lediglich bereits eingetretene Arbeitsunfälle erfassen, setzt das System auf sogenannte Leading Indicators und misst konkrete präventive Sicherheitsaktivitäten im Unternehmensalltag. Ziel ist es, Risiken frühzeitig sichtbar zu machen, bevor Arbeitsunfälle entstehen. Entwickelt wurde das System auf Basis der Zusammenarbeit mit mehr als 200 mittelständischen Unternehmen und Konzernen und wird bereits heute in zahlreichen Unternehmen eingesetzt.

Geschäftsführerin Anna Ganzke erklärt: „Viele Unternehmen steuern ihren Arbeitsschutz noch immer anhand von Kennzahlen, die lediglich zeigen, was bereits passiert ist. Das Problem dabei: Arbeitsunfälle entstehen nicht plötzlich, sondern entwickeln sich häufig über längere Zeiträume hinweg. "Unser Ziel war deshalb eine Lösung, mit der Unternehmen frühzeitig erkennen können, wenn Präventionsaktivitäten zurückgehen und sich Risiken im Arbeitsalltag entwickeln.“

Im Mittelpunkt der App steht die sogenannte Safety Prevention Rate (SPR). Statt ausschließlich bereits eingetretene Arbeitsunfälle auszuwerten, misst die Kennzahl präventive Sicherheitsaktivitäten im Verhältnis zu den geleisteten Arbeitsstunden. So können beispielsweise Sicherheitskurzgespräche, Safety Walks, verhaltensorientierte Beobachtungen oder Aktionen von Sicherheitsbeauftragten direkt im Arbeitsalltag per Foto, Audiofunktion oder automatischer Texterkennung dokumentiert und zentral ausgewertet werden. Dadurch erhalten Führungskräfte, Management und Fachkräfte für Arbeitssicherheit erstmals die Möglichkeit, Sicherheitskultur kontinuierlich und in Echtzeit steuerbar zu machen.

Die technische Infrastruktur der Safety Culture Performance App ist auf iOS, Android, Desktop und Microsoft Teams verfügbar und wurde bewusst so entwickelt, dass Sicherheitsaktivitäten innerhalb weniger Sekunden erfasst werden können, ohne zusätzlichen administrativen Aufwand. Gleichzeitig erkennt das System sinkende Sicherheitsaktivitäten frühzeitig und erinnert automatisch daran, geplante Sicherheitsmaßnahmen rechtzeitig umzusetzen. Auf diese Weise entsteht ein Frühwarnsystem, das Unternehmen dabei unterstützt, Arbeitsschutz nicht nur zu dokumentieren, sondern aktiv zu gestalten.

Anna Ganzke sieht darin einen grundlegenden Wandel im modernen Arbeitsschutz: „Arbeitsschutz darf nicht länger nur verwaltet werden. Unternehmen brauchen heute Werkzeuge, mit denen sie die Sicherheitskultur aktiv beeinflussen und entwickeln können. Genau dafür haben wir das Safety Culture Performance System entwickelt. Weitere Informationen unter: https://www.wandelwerker.com und https://www.safetycultureperformance.de/

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