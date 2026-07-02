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Playmobil feiert 80 Jahre Vespa in Rom

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Zirndorf (ots)

Zum 80-jährigen Jubiläum der Vespa wurde Rom Ende Juni zum Treffpunkt für Fans aus aller Welt. Mehrere Zehntausend Besucherinnen und Besucher aus über 60 Ländern kamen in die italienische Hauptstadt, um die Kultmarke und ihre Geschichte zu feiern. Mit dabei: Playmobil, das die Kooperation mit Vespa im Rahmen der offiziellen Jubiläumsfeierlichkeiten präsentierte.

Playmobil beim Vespa-Jubiläum in Rom

Vom 25. bis 28. Juni war Playmobil mit einem eigenen Auftritt im Vespa Village am Foro Italico vertreten. Im Mittelpunkt standen die drei Jubiläumssets "Vespa 80th Anniversary: Original Style", "Classic Style" und "Iconic Style", die anlässlich des runden Geburtstags der italienischen Designikone entwickelt wurden.

Besucherinnen und Besucher konnten die Sets vor Ort entdecken und erwerben. Ergänzt wurde der Markenauftritt durch eine gebrandete Piaggio Ape sowie einen Fotospot mit Playmobil-Figur und Vespa-Modell, der zahlreiche Gäste zum Mitmachen einlud.

Begleitende Creator-Aktivitäten sorgten zudem für zusätzliche Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und verlängerten die Eindrücke des Events über Rom hinaus in die digitale Community.

Jubiläumssets greifen verschiedene Epochen der Vespa-Geschichte auf

Die drei Sets interpretieren unterschiedliche Epochen der Vespa-Geschichte und richten sich an Sammler, Vespa-Enthusiasten sowie Fans ikonischen Designs. Bereits seit Mai sind die Jubiläumseditionen im Handel und im Playmobil-Onlineshop erhältlich.

Die Zusammenarbeit zwischen Playmobil und Vespa verbindet zwei Marken, die Generationen geprägt haben. Während Vespa seit 1946 für italienisches Design, Freiheit und Mobilität steht, begeistert Playmobil seit mehr als 50 Jahren mit kreativen Spiel- und Sammelwelten.

Die Vespa-80th-Anniversary-Sets von Playmobil (UVP je 14,99 Euro) sind im Playmobil-Onlineshop sowie im Handel erhältlich.

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