Gewicht verlieren trotz Lipödem: Abnehmcoach verrät 5 Tipps, wie man es zur Wunschfigur schafft

Der Kampf gegen die Pfunde ist für Frauen mit Lipödem besonders herausfordernd. Dabei handelt es sich um eine chronische Fettverteilungsstörung, die sich durch eine disproportionale Fettansammlung an Hüften, Beinen und Armen auszeichnet. Betroffene erleben häufig Schmerzen und Schwellungen, und viele kämpfen zusätzlich mit Übergewicht. Das Abnehmen bei Lipödem kann eine besondere Herausforderung darstellen, da das durch die Erkrankung bedingte Fettgewebe sehr schwer abzubauen ist.

Doch es ist durchaus möglich, trotz Lipödem Gewicht zu verlieren. Mit den richtigen Ernährungs- und Bewegungstipps können Betroffene Fett verlieren und ihre Lebensqualität steigern. Wie man es trotz Lipödem zur Wunschfigur schafft, wird nachfolgend beleuchtet.

Hintergrund: Ist Gewichtsverlust bei Lipödem möglich?

Viele Betroffene, die an Lipödem leiden, wünschen sich nichts sehnlicher als eine Gewichtsabnahme. Schließlich wirkt sich eine Gewichtsabnahme auch positiv auf die Symptome aus und kann beispielsweise Schwellungen, Druckempfindlichkeit und Bewegungseinschränkungen verringern. Wissenschaftliche Studien haben allerdings gezeigt, dass der Abbau des Lipödem-Fetts schwierig ist. Denn das Lipödem ist auf hormonelle und genetische Faktoren zurückzuführen. Das heißt jedoch nicht, dass die Betroffenen nichts unternehmen können. Ein Gewichtsverlust ist sehr wohl möglich - wenn man sich auf gewisse Aspekte konzentriert.

1. Fokus auf das nicht betroffene Fettgewebe

Dazu zählt in erster Linie, sich vor allem auf das Fettgewebe zu konzentrieren, das nicht von der Krankheit betroffen ist. Dabei bleibt der Schlüssel zum Abnehmen auch bei Lipödem ein Kaloriendefizit. Dieses erreichen Betroffene durch eine ausgewogene Ernährung, wobei man vor allem auf proteinreiche Lebensmittel, gesunde Fette und komplexe Kohlenhydrate setzen sollte, um den Stoffwechsel zu unterstützen und den Blutzuckerspiegel stabil zu halten.

2. Gezieltes Training

In Kombination mit regelmäßiger körperlicher Bewegung kann man den Effekt, der durch eine gute Ernährung erfolgt, zusätzlich unterstützen. Besonders sinnvoll ist dabei, vor allem Krafttraining in die wöchentliche Routine zu integrieren. Der Hintergrund ist, dass Krafttraining den Grundumsatz erhöht. Mit mehr Muskelmasse verbrennt der Körper auch in Ruhephasen mehr Energie, was den Abbau von Fettgewebe weiter fördert.

3. Verbesserung der Lymphfunktion

Da Lipödem häufig mit Störungen im Lymphsystem einher geht, sollte der Lymphfluss gezielt mithilfe spezieller Übungen unterstützt werden. Auf diese Weise lassen sich Schwellungen reduzieren. Zu den möglichen lymphaktivierenden Übungen zählen beispielsweise Lymphdrainage, Yoga oder Wassergymnastik. Sie helfen, den Lymphfluss zu fördern und Schwellungen zu lindern. Ebenso sollten Betroffene darauf achten, genügend Wasser zu trinken, denn das unterstützt den Körper, sich von überschüssigen Stoffwechselprodukten zu befreien und die Lymphfunktion zu optimieren.

4. Professionelle Unterstützung nutzen

Um individuelle Bedürfnisse und gesundheitliche Voraussetzungen zu berücksichtigen, ist außerdem eine professionelle Unterstützung durch Experten ratsam. Sinnvoll ist vor allem die Zusammenarbeit mit erfahrenen Ernährungsberatern, die eine auf die jeweilige Situation zugeschnittenen Ernährungsplan entwickeln. Dieser sollte nicht nur auf Gewichtsverlust abzielen, sondern auch darauf, das allgemeine Wohlbefinden zu fördern und die Entzündungsprozesse, die bei Lipödem oft eine Rolle spielen, zu reduzieren. Im besten Fall arbeitet man mit Experten auch ein passendes Bewegungskonzept aus.

5. Realistische Ziele setzen und Selbstakzeptanz fördern

Nicht zuletzt gilt: Bei Lipödem ist es wichtig, sich auf realistische Ziele und erreichbare Meilensteine zu fokussieren, um motiviert zu bleiben. Der Körper kann oft nicht den typischen Idealvorstellungen entsprechen. Betroffene sollten daran arbeiten, sich selbst zu akzeptieren und ein positives Selbstbild aufzubauen - auch wenn es vergleichsweise mit kleinen Schritten zum Erfolg geht.

Fazit

Trotz der Herausforderungen, die Lipödem mit sich bringt, ist es möglich, durch gezielte Maßnahmen überschüssiges Fett zu verlieren und die Lebensqualität zu verbessern. Mit einer Kombination aus kalorienreduzierter Ernährung, körperlicher Aktivität, professioneller Unterstützung und realistischen Zielen kann man nicht nur Gewicht verlieren, sondern auch die Symptome des Lipödems lindern. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass das Lipödem-Fett selbst schwer abzubauen ist, aber der allgemeine Gesundheitszustand und das Wohlbefinden können durch den Verlust von nicht betroffenem Fettgewebe erheblich verbessert werden.

