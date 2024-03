CoinEx Global Limited

CoinEx veröffentlicht das erste Markenvideo: Die Interpretation der Bitcoin-Halbierung und der "Weniger ist mehr"-Philosophie

Hongkong, 4. März 2024 (ots/PRNewswire)

Am 2. März veröffentlichte die globale Kryptowährungsbörse CoinEx ihr erstes Promo-Video, das den Countdown bis zur mit Spannung erwarteten Bitcoin-Halbierung im Jahr 2024 zeigt. Der 2-minütige Film mit dem Titel „Coin In CoinEx" beschreibt einen wichtigen Meilenstein der Branche durch die Brille der Markenphilosophie von CoinEx. Nach dem vorherigen Teaser-Video mit Außenwerbung können wir nun endlich einen Blick auf die Vollversion dieses mysteriösen Werbevideos von CoinEx werfen.

Storyline vermittelt die Markenmission von CoinEx durch die Linse der Bitcoin-Halbierung

Das 2-minütige Promo-Video zeigt die transformative Reise einer Münze, die als gewöhnliche Münze beginnt und die Höhen und Tiefen des echten Lebens erlebt. Sie betritt das Web3-Universum von CoinEx, wird zu einem Bitcoin aufgewertet und erlebt eine Reihe von Abenteuern in dieser neuen, auf Münzen zugeschnittenen Dimension. Letztendlich kehrt der umgewandelte Bitcoin zurück, um allen Kryptowährungsenthusiasten zu helfen, ihre Träume und finanzielle Freiheit zu erreichen.

Das Video ist kein selbstbeweihräuchernder Marketing-Gag, sondern zeigt die Würdigung eines bedeutenden Meilensteins durch CoinEx, der die zukünftige Kryptolandschaft prägen wird. Wir haben den Eindruck, dass die Börse hofft, eine zentrale Rolle bei der Verbreitung von Kryptowährungen zu spielen, indem sie den Handel mit Kryptowährungen einfach und für alle zugänglich macht - weniger Einstiegshürden, mehr Teilnahme für alle Nutzergruppen.

Szenen, die Bequemlichkeit, Professionalität und Einfachheit hervorheben

Wie der Geschäftsführer von CoinEx, Haipo Yang, nach der Veröffentlichung dieses Videos auf Twitter mitteilte, deckt sich das Ethos, das hinter der Halbierung von Bitcoin steht, mit den langjährigen Markenwerten von CoinEx - die Senkung der Einstiegshürden für Kryptowährungen, die Förderung der Mainstream-Akzeptanz und die Vereinfachung der Handelserfahrung für Nutzer aller Ebenen.

Die Szenen im Video unterstreichen das Engagement von CoinEx für die „Weniger ist mehr"-Philosophie in Bezug auf Produktverfeinerung, Listings, Service und Sicherheitsinfrastruktur, wie Haipo Yang in seinen Tweets erwähnt hat. Bei der Produktentwicklung strebt CoinEx eine kontinuierliche Optimierung an. Bei der Aufnahme neuer Anlagen in die Liste hält sich die Börse an die Grundsätze Qualität, Schnelligkeit und Vollständigkeit bei der Durchführung strenger Recherchen, Analysen und Bewertungen, um den Nutzern qualitativ hochwertige Projekte für ihre Investitionen anzubieten. Daher können wir sagen, dass CoinEx seine Entschlossenheit und sein Engagement für die Aufrechterhaltung des Wertes "Professionalität" innerhalb des CoinEx-Ökosystems aus der Perspektive von Produkten, Dienstleistungen, Token-Listing und Marketing in dem Video gezeigt hat.

Wenn wir genauer hinschauen, können wir erkennen, wie CoinExs Befürwortung von „Weniger ist mehr" bei seinen Produkten, Dienstleistungen und seiner Markenphilosophie mit dem Ethos hinter der Bitcoin-Halbierung übereinstimmt. Obwohl die Halbierung kurzfristig geringere Mining-Belohnungen mit sich bringt, erschließt das Design einen längerfristigen Wert für Bitcoin. In ähnlicher Weise schafft CoinEx durch die Reduzierung der Komplexität eine klarere und effizientere Benutzererfahrung, die die Marke auszeichnet. Die kreative Integration des Halbierungskonzepts in das Video unterstreicht, wie CoinEx' „Weniger ist mehr"-Ansatz, der Bequemlichkeit, Sicherheit und Zugänglichkeit betont, die Rolle der Halbierung bei der Förderung der Entwicklung von Bitcoin widerspiegelt. Genauso wie Halbierungen darauf abzielen, Bitcoin für die Zukunft zu stärken, fördern die Markenwerte von CoinEx, den Kryptohandel zu vereinfachen, auch das langfristige Wachstum und die allgemeine Akzeptanz von Kryptowährungen.

Während die Vorfreude auf die nächste Bitcoin-Halbierung steigt, steigert CoinEx die Spannung auf dieses bedeutsame Krypto-Ereignis durch einen unkonventionellen Ansatz. Die Börse rüstet sich für einen Paradigmenwechsel, der die Zukunft der Branche prägen wird - Coin in CoinEx. Sehen Sie sich das „Coin in CoinEx"-Video auf hier an. Erleben Sie die Magie von CoinEx in diesem Video.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/coinex-veroffentlicht-das-erste-markenvideo-die-interpretation-der-bitcoin-halbierung-und-der-weniger-ist-mehr-philosophie-302078593.html

Original-Content von: CoinEx Global Limited, übermittelt durch news aktuell