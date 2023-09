next layer GmbH

next layer Netzwerkausbau in Prag und Frankfurt

PRAG/FRANKFURT/WIEN (ots)

next layer erweitert Netzwerk bis nach Tschechien, nimmt Knoten in Prag in Betrieb und erweitert die Kapazitäten nach Frankfurt

Nach über 200 lokalen Netzwerkstandorten im DACH-Raum profitieren Geschäftskunden nun auch von der Erweiterung des Netzwerkes nach Tschechien und einem weiteren Ausbau in Deutschland.

Das next layer-Netzwerk: von Wien aus quer durch Europa

Der österreichische Internet Service Provider next layer hat seinen Netzwerkausbau in Europa weiter vorangetrieben, den neuesten Netzwerkknoten in Prag in Betrieb genommen sowie die Kapazität nach Frankfurt erhöht. Mit bereits über 200 Netzwerkstandorten im DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) setzt das Unternehmen seine Expansion nun in Tschechien fort.

Das Netzwerk von next layer zeichnet sich durch seine multiplen Verbindungen zwischen den europäischen Netzwerk-Hubs aus. Mit mehrfach 400 GBit/s wird auch die Anbindung des neuen Netzwerkknotens in Prag redundant gewährleistet. Das ermöglicht nicht nur eine äußerst hochbitratige IP- und Ethernet-Konnektivität, sondern auch eine effiziente Verbindung zu Standorten in Tschechien.

Zusätzlich werden durch die Präsenz am tschechischen nationalen Internetknoten nix.cz, sowie die direkten Zusammenschaltungen zwischen Cloud- und Netzbetreibern Qualitätsmerkmale wie Latenz und Verfügbarkeit weiter verbessert.

Auch die Strecken Wien-München-Frankfurt wurden um mehrere Tbit/s ausgebaut.

„Wo andere noch in 10 oder 100 Gbit/s Schritten erweitern, sind wir dank eigener Weitverkehrs-Faserstrecken und neuerster Übertragungstechnologie mittlerweile bei Terabit-Upgrade-Schritten angekommen“, freut sich CTO Rene Avi.

Über next layer

next layer ist ein 2004 gegründeter österreichischer Internet Service Provider und Cloudanbieter, der perfekt angepasste Lösungen für Cloud-, Netzwerk- und Serverlösungen von Geschäftskunden entwirft und betreibt. Das Unternehmen verfügt über eine selbst betriebene Glasfaserinfrastruktur in Wien, Netzwerkknoten in den Landeshauptstädten und im benachbarten Ausland, sowie eigene Rechenzentrumsflächen an mehreren Standorten. Das Portfolio wird verstärkt durch die next layer Cloud, welche zahlreiche Services wie virtuelle Server, Managed Kubernetes, oder Speicher- und Collaborationlösungen hochverfügbar an Standorten in Österreich und Deutschland bietet.

next layer ist ISO 27001-zertifiziert und mehrere Mitarbeiter sind ITIL-geprüft. Des Weiteren wurde der VIX- und DE-CIX-Partner als eines der wenigen Unternehmen aus der Informationstechnologie- und Telekommunikationsbranche staatlich ausgezeichnet und ist Träger des Österreichischen Staatswappens. Zu den Kunden zählen unter anderem namhafte Banken, Versicherungen, Behörden, IT-Dienstleister und Systemintegratoren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nextlayer.at.

Original-Content von: next layer GmbH, übermittelt durch news aktuell