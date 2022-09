Cordes Consulting GmbH

Cordes Consulting expandiert: Hamburger Agentur wächst und stellt weitere Mitarbeiter ein

Hamburg (ots)

Die Cordes Consulting GmbH, eine Online-Marketing-Agentur mit Sitz in Hamburg, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind Foto- und Videografen sowie Mitarbeiter in den Bereichen Marketing, Kundenbetreuung und Vertrieb, die Lust auf eine neue Herausforderung haben und idealerweise abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium verfügen. Auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen - sie erhalten die Möglichkeit, intern umgeschult zu werden. Die Stellen bei Cordes Consulting sind ab sofort verfügbar.

Geschäftsführer David Cordes: "Die Nachfrage nach unseren Angeboten ist in den letzten Monaten stark angestiegen. Aus diesem Grund stellen wir konstant neue Mitarbeiter ein, um weiterhin zu wachsen. Wir sind ein junges Team und suchen nach motivierten Kolleginnen und Kollegen."

Cordes Consulting hilft Handwerksbetrieben dabei, durch bewährte Online-Strategien regelmäßig qualifizierte Bewerbungen von Fachkräften aus der Region zu erhalten. Die Kunden erhalten nicht nur wertvolle Unterstützung bei der Mitarbeitergewinnung, die Zusammenarbeit mit der Cordes Consulting GmbH verschafft ihnen auch eine attraktive Onlinepräsenz sowie eine enorme Steigerung ihrer Sichtbarkeit. Das Team der Online-Marketing-Agentur arbeitet dafür mit modernsten Methoden und setzt vor allem auf die sozialen Medien. Der große Erfolg des Unternehmens hat zu einem anhaltenden Wachstumskurs geführt, sodass jetzt mehrere neue Mitarbeiter eingestellt werden sollen, die sich gemeinsam entwickeln wollen.

Das Team der Cordes Consulting GmbH arbeitet mit neuesten Technologien in einem modernen Büro direkt an der Außenalster. Neben einer sehr attraktiven Vergütung profitieren die Mitarbeiter von geregelten Arbeitszeiten ohne Überstunden, Fahrtkostenzuschüssen, einem Facharzt-Terminvereinbarungsservice und einem jährlichen Gesundheitsbudget in Höhe von 900 Euro. Das rasante Wachstum von Cordes Consulting bietet darüber hinaus gute Aufstiegschancen. Neue Mitarbeiter werden in kürzester Zeit ein Teil des familiären Teams, in dem Eigenverantwortung, interne Coachings und regelmäßige Feedbackgespräche an der Tagesordnung sind. Vor allem bieten sie eine Tätigkeit, die wirklich Spaß macht und auch Quereinsteigern die Chance bietet, in ein junges, dynamisches und digitalisiertes Unternehmen zu wechseln. Darüber hinaus profitieren die Mitarbeiter des Unternehmens von einem zukunftssicheren Arbeitsplatz in einer durch die Digitalisierung schnell und konstant wachsenden Branche.

"Unsere Mission ist es, echte Probleme zu lösen und Handwerksunternehmen so zu präsentieren, dass sie alle richtig guten Fachkräfte der Region anziehen. Außerdem helfen wir Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand bei der Digitalisierung. Unser Ziel ist es, in jeder Region in Deutschland einen richtig coolen Betrieb als Kunden zu gewinnen und diesen als besten und bekanntesten Arbeitgeber der Region zu präsentieren sowie digital in die Sichtbarkeit zu bringen", so der Geschäftsführer.

Über David Cordes:

David Cordes ist der Geschäftsführer der Cordes Consulting GmbH. Der Recruiting-Experte unterstützt Handwerks-, Industrie- und Bauunternehmen dabei, neue Mitarbeiter zu gewinnen, um dem Mangel an qualifizierten Fachkräften in der Branche entgegenzuwirken. Das gelingt ihm durch den Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke seiner Kunden. Bereits zahlreiche Unternehmen konnten durch die Zusammenarbeit mit der Cordes Consulting GmbH profitieren und offene Stellen langfristig besetzen.

Mehr Informationen finden Bewerber unter: cordes-karriere.de

