vivida bkk und couch:now kooperieren bei psychologischer Soforthilfe

Krankenkasse eröffnet ihren Kundinnen und Kunden die Nutzung der E-Mental-Health-Plattform mit KI-Anwendungen

Innovative Erweiterung der Gesundheitsförderung und Vorsorge

Die vivida bkk kooperiert ab sofort mit couch:now, der europaweit ersten KI-gestützten Plattform für psychologische Online-Selbsthilfe. Damit geht die Krankenkasse in der Gesundheitsförderung und Vorsorge innovative Wege und bietet ihren über 350.000 Kundinnen und Kunden unter anderem eine persönliche Telefonberatung bei Stress und Belastung durch die qualifizierte Diplom-Psychologin und Systemische- und Familientherapeutin der vivida bkk. In diese direkten Hilfsangebote integriert sie jetzt zusätzlich die KI-gestützte Plattform für psychologische Online-Selbsthilfe couch:now. So soll noch schneller und wirkungsvoll möglichst vielen Menschen eine Soforthilfe zur Selbsthilfe geboten werden. Im Vorfeld hatte die vivida bkk umfangreiche interne Tests der psychologischen Hilfsprogramme von couch:now durchgeführt.

Der Ansatz von couch:now dient dazu, den Menschen schnelle und wirkungsvolle Hilfestellungen zur Selbsthilfe bei Paarthemen, Einsamkeit und Erschöpfung, Stress und Burnout zu leisten. Ein auf künstlicher Intelligenz basierenden Algorithmus sorgt dafür, dass Menschen auf der Internet-Plattform individuelle und passgenaue Hilfe aus einem großen Fundus von Video-Beiträgen erhalten. Dieser entstand dank der jahrzehntelangen Erfahrung und aktiver Mitarbeit führender Psychologen und Therapeutinnen.

Psychologe und Psychotherapeut Dr. Stefan Junker, Co-Founder von couch:now: "Die vivida bkk nimmt mit der Integration unserer E-Mental-Health-Plattform eine Vorreiter-Rolle im deutschen Gesundheitswesen ein. Ich bin überzeugt, dass der innovative Ansatz der vivida bkk vielen Menschen schnell und wirkungsvoll helfen kann, indem das vorhandene Angebot zur Soforthilfe durch unsere KI-basierte Plattform erweitert wird. Damit wird keinesfalls die fachärztliche oder psychotherapeutische Behandlung ersetzt, aber die Hilfe ist sofort und ohne Hemmschwellen verfügbar, während es sonst oft Wochen dauern kann, bis man einen Termin für ein persönliches Therapiegespräch bekommt."

Corinna Zölle, Produktentwicklerin bei der vivida bkk: "Wir sehen uns als Partner im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit und legen großen Wert auf die mentale Gesundheit unserer Kunden. Die Plattform couch:now setzt frühzeitig an, noch bevor eine Diagnose gestellt wird. Oft vergehen viele Jahre bis zur Diagnosestellung, da Betroffene zunächst das Gespräch mit dem Arzt suchen müssen, bevor weitere klassische Behandlungsmethoden genutzt werden können. couch:now bietet einen niederschwelligen und präventiven Ansatz. Durch den einfachen Zugang ermöglichen wir unseren Kunden, Hilfe zu erhalten, wenn sie sich bereits in einem emotionalen Ungleichgewicht befinden. Ein großer Vorteil liegt darin, dass durch die frühzeitige Nutzung von couch:now Depressionen vermieden werden können. Damit bieten wir Unterstützung genau dann, wenn sie gebraucht wird."

Bereits heute hat die Online-Plattform zur psychologischen Selbsthilfe über 2.500 Nutzer. Das Angebot umfasst Hilfen bei Erschöpfung oder Burnout sowie bei Einsamkeit und Beziehungsproblemen. Für die drei Themen hat couch:now führende Psychologen an Bord. Die Nutzer und jetzt auch die Kundinnen und Kunden der vivida bkk können zu jedem Problemfeld jeweils über 70 Videobausteine der verschiedenen Experten abrufen. Vision des Teams um die drei Gründer ist es, möglichst viele Menschen jederzeit und an jedem Ort in Ihrer psychischen Gesundheit und einem selbstbestimmten Leben zu unterstützen.

Kurzprofil der vivida bkk:

Die vivida bkk ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit rund 350.000 Kundinnen und Kunden. Mehr als 850 Beschäftigte arbeiten an 16 Standorten; Vorstand ist Siegfried Gänsler. Mit ihrer 190-jährigen Unternehmensgeschichte ist die vivida bkk erfahrener Gesundheitspartner in allen Lebensphasen. Die Betriebskrankenkasse legt Wert auf eine nachhaltige Gesundheitsversorgung und stellt dabei die Gesundheitsförderung in den Mittelpunkt. Die eigene Stiftung "Die Gesundarbeiter - Zukunftsverantwortung Gesundheit" unterstützt deshalb Präventionsprojekte, schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche.

Was ist couch:now?

couch:now wurde 2021 von dem Psychologen und Psychotherapeuten Dr. Stefan Junker, dem Startup- und E-Learning-Spezialisten Andreas Leonhard und dem Soziologen und Marketingexperten Denis Lademann gegründet. Vision des Teams um die drei Gründer ist es, möglichst viele Menschen jederzeit und an jedem Ort in Ihrer psychischen Gesundheit und einem selbstbestimmten Leben zu unterstützen. couch:now steht ein für ein umfassendes Menschenrecht auf mentale Gesundheit.

