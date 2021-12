Zauber Lingerie

Start-up produziert maßgeschneiderte Unterwäsche für jeden Körper

Hamburgerin wird wegen Coronavirus-Pandemie gekündigt und gründet eigenes Unternehmen

Start-up "Zauber Lingerie" bietet individuelle und maßgeschneiderte Dessous

Zero-Waste-Firmenpolitik und ein Herz für die Umwelt

Es ist ein Dauerproblem für jede Frau: Der BH-Kauf. Bei einer Studie des Marktforschungsinstituts Ipsos aus 2011, an der 1.000 Frauen zwischen 20 und 65 Jahren teilnahmen, gab fast die Hälfte aller Befragten an, Probleme mit der Passform und Größe ihrer BHs zu haben. Anna Osipova, Gründerin von "Zauber Lingerie" kennt die Folgen von schlecht sitzenden BHs: "Das Tragen wird unangenehm und im schlimmsten Fall schmerzt es". Das Hamburger Start-up hat es sich zur Aufgabe gemacht, maßgeschneiderte Dessous zu produzieren, die nicht nur perfekten Halt geben, sondern auch optisch eine gute Figur machen.

Corona-Pandemie als Chance

Als Anna Osipova wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 ihren Job verlor, entschied sie sich nach einer Lösung für das BH-Problem zu suchen. Die 32-Jährige gründete die Marke "Zauber Lingerie" und begann mit der Produktion von Maßgeschneiderten BHs. "Die Idee kam sofort gut an!", freut sich Osipova. "Wenige Wochen nach der Gründung waren wir bereits ausverkauft und ich musste die Bestellannahme schließen." Heute, über ein Jahr nach der Gründung, zählen auch prominente Persönlichkeiten wie Nicole Schiebler, Ehefrau des Rappers Anderson Ray, oder Darstellerin Denise Schwitalle zu den Kundinnen. Das Geheimnis des Start-ups: Traumhafte und sinnliche Unterwäsche, die wie von Zauberhand exklusiv für die Kundinnen genäht wird.

Unterwäsche - individuell - maßgeschneidert

"Zauber Lingerie" fertigt jedes Dessous individuell an. Dazu werden nach dem Bestellprozess verschiedene Maße wie zum Beispiel der Brustumfang abgefragt. Durch die Übermittlung der voneinander unabhängigen Maße können die Angaben zusätzlich geprüft werden. "Zauber Lingerie" kann so sicherstellen, dass die Kundin stets die richtige Größe erhält, auch wenn sie bei einem Maß falsch abließt oder sich verschätzt. Und sollte trotz der individuellen Messung ein BH doch nicht richtig sitzen, gibt es die Zufriedenheitsgarantie. "Zauber Lingerie" überarbeitet die Dessous so lange, bis es passt.

Umwelt und Qualität im Blick

Die Produktion der "Zauber Lingerie" erfolgt ausschließlich mit hochwertigen Stoffen. "Spitze, Seide und Netzstoffe, die aus aller Welt exklusiv ausgesucht und in unserer Schneiderei verarbeitet werden", merkt Gründerin Osipova an. Das Ziel sei die Vernetzung von exzellenter Qualität und atemberaubender Ästhetik. Gleichzeitig setzt "Zauber Lingerie" damit auf eine ZeroWaste-Produktion. Die benötigten Stoffe werden nur in kleinen Mengen bestellt, aber restlos verwertet. Dafür wird die Kollektion nicht schon im Voraus produziert, sondern erfolgt ausschließlich auftragsbezogen. Das schont die Umwelt und vermeidet in jeder Saison Unmengen an Textilmüll.

Mehr Inforrmationen finden Sie unter https://zauber-lingerie.com/

