Black Friday mit TCL: Entdecken Sie die Kunst des immersiven Entertainments und werten Sie Ihren Lebensstil mit QD-Mini LED TVs auf

Als eine der weltweit führenden Marken für Unterhaltungselektronik weiß TCL, wie wichtig es ist, eine komfortable und gepflegte häusliche Umgebung zu schaffen, die das allgemeine Wohlbefinden fördert.

An diesem Black Friday bietet TCL ein Sortiment an großformatigen QD-Mini-LED-Fernsehern und intelligenten Haushaltsgeräten an, um Ihr Fernseherlebnis zu verbessern und Ihren Lebensstil zu optimieren.

Die folgenden Produktreihen und Funktionen können je nach Markt variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer nächstgelegenen Verkaufsstelle.

TCL X955: Ihr kinematografischer Rückzugsort für unvergessliche Momente

Gönnen Sie sich ein filmisches Meisterwerk mit dem TCL X955, Ihrem Ticket für Unterhaltung wie nie zuvor. Mit seinem großen 85-Zoll-Bildschirm und der atemberaubenden 4K-Ultra-HD-Auflösung bietet dieser Fernseher modernste Mini-LED-Premium-, QLED- und Full Array Local Dimming (FALD)- Technologien, die ein unvergleichliches visuelles Erlebnis schaffen. Wenn Sie Lust auf einen epischen Filmabend haben, verwandelt dieser Fernseher Ihr Wohnzimmer in ein filmisches Refugium.

Erleben Sie die Magie von HDR mit dem speziellen HDR Premium 5000 Nits, der HDR10, HDR10+, HDR HLG und Dolby Vision IQ unterstützt und atemberaubende Kontraste und lebendige Farben liefert, die Sie tiefer in jede Szene hineinziehen. Die außergewöhnliche Audioqualität des 4.2.2-Soundsystems sorgt dafür, dass jeder Ton genauso fesselnd ist wie das visuelle Erlebnis

TCL 98C955: Ultimatives Wohlbefinden: QD-Mini LED TV, Ihr Schlüssel zur Gelassenheit

Tauchen Sie ein in eine Welt des Wohlbefindens und der fesselnden Unterhaltung mit unseren Mini-LED- und QLED-Fernsehern, und schaffen Sie die individuell für Sie perfekte Umgebung. Lassen Sie sich von der Pracht aus tiefen Schwarztönen, schillernder Helligkeit und präzisen Kontrasten begeistern und schaffen Sie ein visuelles Fest für Ihre Sinne. Genießen Sie die satten und naturgetreuen Farben der QLED-Technologie, die jede Szene in ein Meisterwerk aus lebendigen Farbtönen verwandelt und Ihnen ein visuelles Erlebnis bietet, das Ihre Emotionen weckt.

Mit einem nativen 144-Hz-Display gehen Spiele und Action-Sequenzen nahtlos ineinander über und sorgen für ein aufregendes Erlebnis. Unabhängig von der QUELLE garantiert unser Multiformat-HDR eine perfekte Bildqualität und sorgt für totale Entspannung in Ihrem eigenen Zuhause. Das ONKYO 2.2.2 Dolby Atmos Soundsystem umhüllt Sie mit immersivem Sound und bietet ein Klangerlebnis, das den Geist beruhigt und die Seele verwöhnt.

TCL 98C805: Erhöhen Sie Ihr Spielvergnügen mit QD-Mini LED TV

Stürzen Sie sich mit unserem hochmodernen QD-Mini-LED-Fernseher in ein Gaming-Abenteuer der Extraklasse. Dies ist nicht einfach nur ein Fernseher, sondern Ihr Portal zu einem außergewöhnlichen Spielerlebnis, das Sie alleine genießen und sich dabei bestens unterhalten können.

Mit dem riesigen 98-Zoll-Bildschirm und der fesselnden 4K Ultra HD-Auflösung wird jedes Spiel mit unvergleichlichem Realismus zum Leben erweckt. Mit einer maximalen Helligkeit von 1600 Nits (bei 98") werden die Farben lebendig und schaffen eine dynamische und beeindruckende Spielumgebung. Die native variable Bildwiederholfrequenz von 144-Hz sorgt dafür, dass Ihre Gaming-Sessions unglaublich flüssig ablaufen - perfekt geeignet für rasante Action und aufregende Abenteuer.

Was diesen Fernseher wirklich auszeichnet, sind seine unglaublichen HDR-Fähigkeiten. Und das Ergebnis? Ihre Lieblingsspiele und -filme glänzen mit atemberaubendem Kontrast und Dynamikumfang und bieten ein unvergessliches Solo-Gaming-Erlebnis.

Steigern Sie Ihr Spielgeschick und tauchen Sie in eine Welt fesselnder Unterhaltung ein, in der das Solo-Spiel im Mittelpunkt steht und jeder Moment zum Nervenkitzel wird.

TCL 98P745: So werten Sie Ihr Home Entertainment auf

Der TCL 98P745 4K schafft die Voraussetzungen für ein außergewöhnliches Home Entertainment Erlebnis. Tauchen Sie mit der Dolby-Vision- und Dolby-Atmos-Technologie in die Magie des Kinos ein. Dieser Fernseher bietet eine lebendige 4K-Auflösung, über eine Milliarde Farben und einen Ton, der Sie in eine Kinoatmosphäre einhüllt und Sie jeden Moment wie im Kino erleben lässt.

Mit HDMI 2.1-Unterstützung sorgt er für ein erstklassiges Spielerlebnis mit hohen Videoauflösungen, automatischer Bildoptimierung und geringer Latenz. Der 120 Hz Game Accelerator garantiert ein gestochen scharfes und reibungsloses Gameplay.

Eleganz trifft auf Funktionalität mit seinem schlanken, kantenlosen Design und der dünnen Metallblende, die sich in jedes Wohnambiente harmonisch einfügt. Über die Unterhaltung hinaus ist derTCL P745 Ihr Kommunikationszentrum mit Google Duo für sofortige Videoanrufe und Sprachnotizen.

Mit Google TV können Sie auf über 700.000 Filme und Episoden von Fernsehserien zugreifen, die alle über Sprachbefehle organisiert und durchsuchbar sind.

TCL-Klimageräte der FreshIN-Serie: Eine Oase der Gesundheit und des Komforts für Ihr Zuhause

Verwandeln Sie Ihr Zuhause mit den TCL-Klimageräten der FreshIN-Serie in ein Refugium des Wohlbefindens. Entwickelt zur Verbesserung der Raumluftqualität, bieten diese Klimaanlagen weit mehr als reine Komfortgeräte. Sie wurden entworfen um eine gesunde und angenehme Umgebung zu schaffen, in der Sie Ruhe und Entspannung finden.

Die FreshIN+ 2.0 Technologie von TCL bietet ein Zwei-Wege-Frischluft-Austauschsystem, das sauerstoffreiche Außenluft einführt und ungesunde Innenluft ausstößt. Dies ist besonders bei nicht optimaler Luftqualität wertvoll, da die Umgebung effektiv von unerwünschten Partikeln wie Staub, Tierhaaren und Schadstoffen befreit wird. In Verbindung mit einem vierschichtigen Filtersystem ist die umgewälzte Luft viel gesünder für Allergiker.

Mit den Klimaanlagen der FreshIN-Serie von TCL steht Ihr Wohlbefinden im Mittelpunkt Ihres Zuhauses.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen für Unterhaltungselektronik und ein führender Akteur in der weltweiten TV-Branche. Das im Jahr 1981 gegründete Unternehmen ist mittlerweile in mehr als 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronikprodukten spezialisiert, die von Fernsehern über Audio- bis hin zu intelligenten Haushaltsgeräten reichen. Besuchen Sie die TCL-Website unter https://www.tcl.com

