Die Finanzberatungsgruppe Plansecur blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018/19 zurück, wie die Plansecur KG mitteilt. Im Zeitraum vom 1.7.2018 bis zum 30.6.2019 verzeichnete das Unternehmen bei Provisionserlösen einen Zuwachs um rund 3,5 Prozent auf 23,7 Millionen Euro. Das Vermittlungsvolumen stieg um 6,5 Prozent auf 320,8 Millionen Euro. Das Geschäft mit privaten Altersvorsorge- und Berufsunfähigkeitsversicherungen sowie mit Sachversicherungen entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr besonders erfolgreich, ebenso wie das Geschäft mit Finanzierungen, das 2018/19 um 26 Prozent zulegte.

"Wir sind mit unserem Ergebnis im Geschäftsjahr 2018/19 überaus zufrieden", erklärt Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan. Er erläutert: "Für uns ist es wichtig, dass nicht nur unsere Zahlen in der Finanzberatungsgruppe stimmen, sondern dass auch unsere eigenständigen Berater und natürlich unsere Kunden mit ihren Ergebnissen zufrieden sind. Und genau das ist uns im letzten Jahr besonders gut gelungen."

Mit Versicherungen erwirtschaftete Plansecur im abgelaufenen Geschäftsjahr 13,0 Millionen Euro Provisionserlöse. Die Sparte Vermögensaufbau, zu der bei Plansecur Investmentfonds, Finanzierungen und Bankprodukte gehören, trug mit 9,2 Millionen Euro maßgeblich zum Gesamtergebnis bei. Das Segment Kapitalanlagen, in dem das Unternehmen Eigentumswohnungen und geschlossene Fonds zusammenfasst, legte deutlich zu auf 1,0 Millionen Euro. Die Erlöse aus Beratungsdienstleistungen stiegen auf 0,23 Millionen Euro.

Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) und Bassam Tibi (2019).

