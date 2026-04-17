DIE PAPIERINDUSTRIE e.V.

Klarstellung zum Industriestrompreis: Keine Entlastung für die Papierindustrie

Bonn (ots)

Der angekündigte Industriestrompreis bringt für viele Unternehmen wichtige Entlastungen. Für die Unternehmen der deutschen Papier- und Zellstoffindustrie entfaltet dieses Instrument jedoch nach aktueller Ausgestaltung keine relevante Entlastungswirkung.

Vor diesem Hintergrund bedarf die öffentliche Einordnung einer Präzisierung. Die deutsche Papier- und Zellstoffindustrie fällt unter den Rahmen der Strompreiskompensation. Von daher ist die Darstellung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE), wonach Hygienepapierhersteller als Beispiele für mögliche Entlastungen durch den Industriestrompreis herangezogen werden, falsch. Das gilt für die Hygienepapierhersteller wie auch für alle anderen Formen der Papierherstellung. Auch Medienberichte, die diese Darstellung übernehmen, sind nicht korrekt.

Eine realistische und differenzierte Einordnung ist daher wichtig, um die energiepolitischen Herausforderungen der Papier- und Zellstoffindustrie sachgerecht abzubilden.

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