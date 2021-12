Captana GmbH

Monoprix baut die Digitalisierung seiner Filialen mit der Captana Sensor Cloud Lösung von SES-imagotag massiv aus

Die Captana Sensor Cloud Plattform ermöglicht Monoprix das Monitoring der Verkaufsregale in Echtzeit. Dies bewirkt höhere Kundenzufriedenheit und Kundentreue durch die bessere Artikelverfügbarkeit und das optimierte Bestandsmanagement.

SES-imagotag (Euronext: SESL, FR0010282822), der weltweit führende Anbieter von intelligenten Preisschildern und IoT-Technologien für den Einzelhandel, intensiviert ab sofort die enge Partnerschaft mit Monoprix, der französischen Nummer Eins im Innenstadthandel. Die Handelskette startet das nächste Level bei der Digitalisierung ihrer 100 wichtigsten Standorte mit dem großen Roll-Out der Captana CV + Sensor Cloud Plattform. Diese Lösung steigert das Einkaufserlebnis und die Kundenzufriedenheit durch die höhere Artikelverfügbarkeit im Regal und eine verbesserte Bestandsverwaltung.

Der neue Schritt der Digitalisierung ist die konsequente Weiterentwicklung des 2018 an diesen Standorten eingeführten VUSION Systems - dem cloudbasierten, infrastrukturunabhängigen (infraless), intelligenten Label-Management - sowie von AdShelf, der Plattform für digitale Kundenansprache in den Filialen.

Die Captana Cloud Plattform kombiniert Computer Vision, künstliche Intelligenz und spezielle IoT Sensoren wie drahtlose Miniaturkameras zur ständigen Kontrolle der Verkaufsregale vor Ort im Shop. Mit Hilfe dieser wertvollen Echtzeitdaten können Einzelhändler die Verfügbarkeit jedes Artikels im Sortiment, den Nachschub, die Prognosen sowie die Abläufe in den Filialen viel exakter steuern und glänzen mit einem erheblich besseren Kundenservice.

Basierend auf der CV + Sensor Cloud Plattform in Verbindung mit den digitalen VUSION Preisschildern, ermöglicht Captana ein durchgängiges Monitoring der Verkaufsregale. Captana meldet fehlende und fehlerhafte Artikel im Regal nahezu in Echtzeit und überprüft ständig die Realogramme (reale Planogramme) mit der Ist-Situation vor Ort.

Die Entscheidung von Monoprix für den Roll-Out der Captana CV + Sensor Cloud Plattform folgt einer umfassenden Testphase in fünf großen Pariser Filialen, wobei die operativen, wirtschaftlichen und kundenbezogenen Vorteile der Lösung genau erfasst wurden. Die Einrichtung in den Geschäften hat begonnen und soll für die definierten 100 Standorte bis zum Ende des ersten Quartals 2022 abgeschlossen sein. Dazu gehört die Installation von 120 ShelfEye-Kameras pro Filiale, das bedeutet rund 12.000 Kameras in der initialen Phase, welche die durchgängige Analyse von über einer Million Artikeln ermöglichen.

Damien Pichot, Chief Operations and Merchandise Flows Officer bei der Monoprix Group sagt dazu: "Für uns ist die höhere Artikelverfügbarkeit im Regal von entscheidender Bedeutung zur Steigerung der Kundenzufriedenheit und Kundentreue. Mit dem Roll-Out von Captana in unseren 100 größten Geschäften setzen wir auf die wegweisende Technologie, die uns während der umfassenden Testphase bereits voll überzeugt hat und Leerstände im Regal erheblich reduziert. Mit dieser Weltpremiere unterstreichen wir unsere hohe Innovationskraft, die dazu dient, die Zufriedenheit unserer Kunden jeden Tag zu verbessern."

Pierre Demoures, SEVP & COO - Global Sales and Customer Operations ergänzt: "Wir sind sehr stolz auf diese neue Dimension unserer Partnerschaft. Monoprix ist einer der weltweiten Pioniere bei der Digitalisierung des stationären Handels mit der Einführung unserer VUSION Retail IoT Cloud Plattform im Jahr 2018 und der infraless Anwendung (Aruba Wi-Fi); gefolgt von der AdShelf Integration, welche Monoprix heute das Ausspielen zahlreicher digitaler Werbekampagnen in den Filialen auf sehr agile Weise und mit präzise gemessenem ROI ermöglicht; und nun mit dem ersten großen Einsatz der Captana CV + Sensor Cloud Plattform in Frankreich für das Monitoring der Verkaufsregale und die automatische Erkennung fehlender Artikel. Also zwei der wichtigsten Herausforderungen, vor denen der Omnichannel Handel heute steht."

Über SES-imagotag und die VUSION Retail IoT Plattform

SES-imagotag ist ein schnell wachsender Technologiespezialist für den Handel, gelistet an der Euronext Börse in Paris. Der Jahresumsatz liegt bei 290 Mio. Euro. Das Unternehmen ist Weltmarktführer im Bereich intelligenter digitaler Preisschilder sowie IoT Lösungen für den stationären Handel und betreut über 300 große Handelsketten in Europa, Asien und Amerika. SES-imagotag hat die VUSION Retail IoT Plattform entwickelt, damit der Einzelhandel seine Geschäfte in hochwertige digitale Assets transformieren kann, die in Echtzeit mit Kunden und Lieferanten verbunden sind. VUSION verbessert die Preisflexibilität, Genauigkeit und Integrität, ermöglicht die Omnichannel-Synchronisierung von Preisen, Produktinformationen und Werbeinhalten, erhöht die Produktivität der Regalauffüllung und der Kommissionierung im Geschäft für Online-Bestellungen. VUSION steigert die Mitarbeiterzufriedenheit, indem sie von stupiden Aufgaben mit geringer Wertschöpfung entlastet werden und sich mehr dem Kundenservice und Verkauf widmen können. VUSION verbindet die Verkaufsregale mit der Cloud und liefert in Echtzeit genaue Informationen zur Verfügbarkeit und zum Standort von Artikeln. Dies ermöglicht eine Reduzierung von Lagerbeständen, Fehlbeständen und Abfall sowie die bessere Warenverfügbarkeit. VUSION bietet Kunden umfassende Informationen zu Produkten, Inhaltsstoffen und Rückverfolgbarkeit im Regal und bewirkt das reibungslose Einkaufserlebnis im Geschäft mit Funktionen wie Produktsuche, Wegfindung sowie kassenlosen Scan- und Bezahlfunktionen.

www.ses-imagotag.com

Über Monoprix

Monoprix ist eine Marke der Groupe Casino. Ein führender Einzelhändler mit Präsenz in über 250 französischen Städten, die 23.000 Mitarbeiter arbeiten in 800 Geschäften unter drei Marken - Monoprix, Monop' und Naturalia - sowie zwei E-Commerce-Portalen, Monoprix.fr und Sarenza, beide unter dem Dach von Monoprix Online. Im Jahr 2020 erzielte Monoprix einen Umsatz von 5 Milliarden Euro.

Weitere Informationen unter: entreprise.monoprix.fr

