ZDF

ZDFneo Programmänderung

MainzMainz (ots)

Woche 53/20 Donnerstag, 31.12. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 0.30 3 Engel für Charlie - Volle Power (Charlie's Angels: Full Throttle) 2.05 Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug (Airplane!) 3.30 Die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff (Airplane II: The Sequel) 4.50 Vier für ein Ave Maria -6.45 (I quattro dell' Ave Maria) (Text und weitere Angaben s. 1.1.2021) (Die Sendungen "Dinner for Cohn" und "Coneheads" entfallen.) Freitag, 01.01. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 6.45 Piratensender Powerplay 8.10 Zwei Nasen tanken Super 9.40 Die Supernasen 11.05 Bares für Rares - Lieblingsstücke Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 28.7.2019) Deutschland 2019 12.25 Nicht nachmachen! mit Bernhard Hoëcker und Wigald Boning 13.05 Nicht nachmachen! mit Bernhard Hoëcker und Wigald Boning 13.50 Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug (Airplane!) 15.15 Die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff (Airplane II: The Sequel) (Weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen.) ........................................... 20.15 Fast & Furious Five (Fast Five) 22.15 Ghostbusters 23.50 Ghostbusters 2 1.25 Unheimliche Begegnung der dritten Art (Close Encounters of the Third Kind) Roy Neary Richard Dreyfuss Claude Lacombe François Tuffaut Ronnie Neary Teri Garr Jilian Guiler Melinda Dillon David Laughlin Bob Balaban Robert Lance Henriksen Barry Guiler Cary Guffey Regie: Steven Spielberg USA 1977 3.35 Ghostbusters (von 22.15 Uhr) 5.15 Ghostbusters 2 -6.50 (von 23.50 Uhr) (Die Sendung "Vier für eine Ave Maria" wurde auf Donnerstag, 31.12.2020, vorgezogen.) Woche 01/21 Samstag, 02.01. Bitte Programmänderungen beachten: 6.50 Frag den Lesch Die Erde hat's schon schwer. (vom 21.11.2011) (Die Sendung "Sketch History" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.05 Uhr wie vorgesehen.) Donnerstag, 07.01. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 20.15 Spy Game - Der finale Countdown (Spy Game) (Text und weitere Angaben s. 8.1.2021) 22.10 Next 23.40 Repo Men 1.20 Der Pate II (The Godfather Part II) 4.30 Das Traumschiff Rio Urlaubsgeschichten auf See (ZDF 22.11.1986) 5.30 Das Traumschiff Thailand Urlaubsgeschichten auf See und in Thailand (ZDF 29.11.1986) (Die Sendung "Gattaca" entfällt.) Freitag, 08.01. Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten: 7.00 Das Traumschiff Bali Urlaubsgeschichten auf See und auf Bali (ZDF 21.12.1986) 8.25 Bares für Rares - Lieblingsstücke Die Trödel-Show mit Horst Lichter Deutschland 2019 (ZDF 30.5.2019) (Weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen.) .................................................. 22.25 The Wolf of Wall Street Jordan Belfort Leonardo DiCaprio Donnie Azoff Jonah Hill Naomi Lapaglia Margot Robbie Mark Hanna Matthew McConaughey Agent Patrick Denham Kyle Chandler Max Belfort Rob Reiner Brad Jon Berntal Manny Riskin Jon Favreau Jean Jacques Saurel Jean Dujardin Regie: Martin Scorsese USA 2013 1.10 Der Pate (The Godfather) 3.55 Frag den Lesch Gravitationswellen (vom 2.7.2014) Deutschland 2014 4.10 Terra X Sieben Kontinente - Ein Planet Asien Film von Emma Napper (vom 12.1.2020) Deutschland 2019 4.55 Terra X Sieben Kontinente - Ein Planet Afrika Film von Giles Badger (vom 12.1.2020) Deutschland 2019 5.55 Terra X -6.40 Sieben Kontinente - Ein Planet Südamerika Film von Chadden Hunter (vom 12.1.2020) Deutschland 2019 ("Spy Game - Der finale Countdown" wurde auf Donnerstag, 7.1.2021, vorgezogen. "Gattaca" um 3.10 Uhr entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell