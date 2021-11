The Popcorn Board

Popcorn aus den USA ist und bleibt gentechnikfrei!

Der beliebte Snack aus Maiskörnern - Popcorn aus den USA kommt ohne versteckte Inhaltsstoffe und GVO aus

Bonn

Ob im Kino oder beim TV-Abend zu Hause - Popcorn ist als süßer oder salziger Snack beliebt wie eh und je! Allerdings macht sich kaum jemand Gedanken, ob die dafür verwendeten Maiskörner gentechnisch verändert sind. Die gute Nachricht: Popcorn-Mais aus den USA ist und bleibt frei von gentechnisch veränderten Organismen (GVO)!

Insbesondere bei Produkten aus Übersee herrscht oftmals Unsicherheit, ob diese GVO-frei sind. Daher macht das Popcorn Board, ein Zusammenschluss Popcorn verarbeitender US-Unternehmen, jetzt darauf aufmerksam, dass Popcorn aus den USA prinzipiell GVO-frei ist und bleibt. In den USA wird kein genetisch veränderter Popcorn-Mais angebaut. Unter allen Maissorten eignet sich nur ein spezielles Maiskorn, der sogenannte Puffmais, zur Popcornherstellung. Dieses Popcorn ist ein zu 100% unverarbeitetes Vollkorn und kommt völlig ohne Zusatzstoffe, versteckte Inhaltsstoffe oder GVO aus.

Der Großteil des weltweiten Popcorns wird im sogenannten "Mais-Gürtel" der USA angebaut. Dabei handelt es sich um acht Staaten der USA von Michigan über Illinois bis nach Nebraska.

Idealer Snack: Popcorn glänzt mit Nährwerten

Ein weiterer Vorteil: Popcorn ist wortwörtlich ein Vollkorn, das von Natur aus zuckerfrei, fett- und kalorienarm ist. Luftgepoppt hat eine Handvoll Popcorn nur 30 Kalorien und enthält komplexe Kohlenhydrate, Zink, Magnesium und B-Vitamine sowie wichtige Ballaststoffe, die unter anderem helfen können, den Cholesterinspiegel zu senken. Das kleine Körnchen aus den USA ist damit die perfekte Wahl für den Snack zwischendurch! Durch seinen niedrigen Glykämischen Index (GI) ist Popcorn auch ideal für Diabetiker geeignet.

Nicht nur süß: kreative Rezept-Ideen für Popcorn

Über 450 Millionen Kilogramm Popcorn konsumieren die US-Amerikaner jährlich. Dabei wird der Puffmais in den Staaten in unzähligen kreativen Rezepten verarbeitet, während in Europa hauptsächlich die gezuckerte oder gesalzene Variante bekannt ist.

Popcorn ist ein erstaunlich vielseitiges Getreide. Mit ein wenig Fantasie und haushaltsüblichen Zutaten können im Handumdrehen leckere und originelle Snacks hergestellt werden. Ob Popcorn als Snack mit Rosmarin und Parmesan, im Joghurt oder Müsli, als Picknick Riegel oder als Popcorn-Croûton auf einem herzhaften Chili - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Original-Content von: The Popcorn Board, übermittelt durch news aktuell