Oberwald Chalets

Entspannung pur im urigen Ferienhaus mit Sauna in Schotten - Oberwald Chalets Hessen

Schotten-Breungeshain (ots)

Direkt am Westhang des Vogelsberges liegt der staatlich anerkannte Luftkurort Schotten inmitten malerischer Natur. Hier stehen auch die traumhaften vier Sterne-Oberwald Chalets, urige Ferienhäuser mit Sauna, die aus naturbelassenem Holz mit ausgesuchten Materialien gebaut sind und auf ihre Gäste warten.

Besonders, wenn es draußen kälter wird, landen die gemütlichen Holzhütten für vier Personen dazu ein, einfach die Seele baumeln zu lassen und zur Ruhe zu kommen. Dank der liebevollen Ausstattung im Inneren wird es den Gästen an nichts fehlen. Neben den sorgfältig eingerichteten und mit freien Parkplätzen und Free-W-Lan ausgestatteten Chalets wartet außerdem ein Verwöhnprogramm auf die Besucher*innen in Schotten-Breungeshain.

Im Kellerbereich der vier Ferienhäuser befinden sich zwei Saunen. Was gibt es Schöneres, sich nach einem erlebnisreichen Tag in unglaublicher Natur durchwärmen zu lassen und sich dann abschließend mit einem Glas Wein in eine der bereitliegenden Decken auf der Terrasse zu kuscheln, um den sensationellen Ausblick zu genießen? Wird der beheizte Ruheraum bevorzugt, warten auch hier zwei Liegen auf ihre ruhebedürftigen Besucher*innen. Um die Gäste der Chalets in Schotten wunschlos in einen zauberhaften Abend zu entlassen, kann über den Hausservice eine zusätzliche Massage gebucht werden.

So entspannt, wie der Tag in diesen traumhaften Ferienhäusern mit Sauna endet, beginnt er auch. Schon morgens hängen frische Brötchen an der Tür und dann kann der Tag im Naturpark Vogelsberg starten. Gern auch mit Kind, das in der Zeit von Juli-September bis 12 Jahre sogar umsonst mitreisen darf.

Die Möglichkeiten, frische Energie für den Alltag aufzutanken und Schönes zu erleben, sind rund um den Vorarlberg vielseitig.

Beginnt man mit dem Vogelpark warten nicht nur Turako, Steppenadler oder Paradieskranich auf Besucher*innen. Auf dem Gelände einer ehemaligen Tuchfabrik sind auch seltene Reptilien, Spinnen und niedliche Mini-Ponys oder Alpakas zu bewundern.

Etwas mehr Aktivität und Fitness sind am Erlebnisberg Hoherodskop gefragt. Hier kann sommers wie winters in verschiedenen Schwierigkeitsstufen geklettert oder gerodelt werden.

In den gut auf dem Berg verteilten Rasthütten, kann der aufkommende Hunger gestillt werden. Besondere Highlights sind beispielsweise die Wild- oder Lammwochen in der Taufsteinhütte. Soll es etwas zünftiger werden, bietet sich die Berghütte "Hoherodskopfklause" mit Küchenchef und "hallo hessen"-Fernsehkoch Thorben Laas an. Bei guter Sicht kann man von dort aus nicht nur den Vogelsberg und die Wetterau überblicken, sondern auch die Skyline Frankfurts sehen.

Unterhaltung der anderen Art bietet die Kulturscheune "Zum wilden Mann". In dem ehemaligen Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert können sich die Gäste der Ferienwohnung mit Sauna aus Schotten auf ein Unterhaltungsprogramm aus Live-Bands, Zauberern, Performance-Künstlern und Kabarettisten freuen. Wem das nicht reicht, der sucht sich einen der zahlreichen Kunst- oder Musik-Workshops aus, um auf kreative Weise die eigene Mitte wiederzufinden.

Auch Wandern ist bekanntlich ein guter Weg, um Ruhe einkehren zu lassen. In der Region rund um die Ferienwohnung mit Sauna gibt es dafür spannende Routen wie den Höhenrundweg oder die Eschenrod-Stausee-Tour. Ein kürzerer Spaziergang führt Kunstinteressierte sicher zur Schottener Liebfrauenkirche. Vor deren zukunftsweisendem Altarbild kann man auch Entspannung finden. Die ursprüngliche Landschaft des größten Vulkans in Europa bildet eine erholsame und bewundernswerte Kulisse dazu.

Juni - September Angebot: - Kinder bis 12 Jahre dürfen umsonst mitreisen - Brötchen-Service: frische Brötchen morgens an die Chalet-Tür

Original-Content von: Oberwald Chalets, übermittelt durch news aktuell