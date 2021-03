Make the new normal special - with Avalanche+ / Hochzeitsrose kann auch Home-Deko und DIY

Avalanche+®

Hochzeitsrose kann auch Home-Deko und DIY

In Zeiten von Homeoffice, Homeschooling und Social Distancing ist eines besonders wichtig: sich selbst oder anderen etwas Gutes tun und den Alltag mit kleinen Highlights verschönern. Die Blume "Avalanche+" der niederländischen Erzeugergemeinschaft Avalanche+ ist die Rose Nummer Eins für Hochzeiten und besondere Events - sorgt aber auch in Ausnahmezeiten für gute Stimmung im trauten Umfeld. Daher lautet in diesem Jahr das Kampagnen-Motto "Make the new normal special - with Avalanche+". Testimonial "Lady Stil" zeigt auf dem gleichnamigen Blog ihren Lesern das ganze Jahr über, wie das gelingt: mit der eleganten Rose in weiß und sechs weiteren umwerfenden Farben kleine Momente ganz groß zu machen!

Influencerin Monika Abts ist das Gesicht hinter dem Interieur- und Lifestyle-Blog "Lady Stil". Von März bis Oktober nimmt sie ihre Leser auf dem Blog und ihrem Instagram-Kanal mit auf ihre Reise in die wunderbare Welt der "Avalanche+". Um die unendlich vielen Einsatzmöglichkeiten der Rose zu zeigen, kreiert sie verschiedene Anlässe im Alltag: als Geschenk für Freunde, Frühlingsbote oder als Eye-Catcher zuhause und beim sommerlichen Treff in kleiner Runde. Ob im Strauß oder in ausgefallenen DIY-Kreationen - die Rose "Avalanche+" ist dank ihrer opulenten Blütenpracht ein wahrer Stimmungsmacher und gut für Geist und Seele. Sie ist ein tolles Geschenk, um anderen eine Freude zu machen. Tipps und Anregungen rund um die Rose finden Leser ab März zahlreich bei "Lady Stil", auch um selbst in den eigenen vier Wänden kreativ zu werden.

Avalanche+ steht für pure Eleganz

Freunden eine Freude machen - mit der Rose "Avalanche+" ist das ein Kinderspiel: Dank ihrer pompösen Blütenpracht und der besonderen Blütezeit ist sie bestens geeignet für Kränze, Gestecke und unzählige kreative DIY- und Dekorationsmöglichkeiten, die lange Zeit schön bleiben. Damit begeistert die elegante Rose - praktisch in der Handhabung mit einem weitgehend dornenfreien Stiel - nicht nur bei speziellen Anlässen, sondern sorgt auch in alltäglichen Situationen für gute Laune. Im Gesteck ist sie nicht nur das ideale Geschenk für Freunde, sondern auch für zuhause - Ideen für die heimische Verschönerung gibt es reichlich!

www.lady-stil.de

www.instagram.com/lady_stil/

