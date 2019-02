Tirol Werbung

TirolBerg Aktuell - Aare 2019 [Video/Text/Bild/Audio]: TirolBerg verbeugt sich zum Abschied vor schwedischem Silber

Are (ots)

Am letzten Abend wurde im TirolBerg in Aare die Freundschaft zwischen Schweden und Tirol auf weltmeisterlichem Niveau zelebriert: Anna Swenn Larsson, die Silbermedaillengewinnerin im WM-Slalom, wurde von den Tirolern herzlich willkommen geheißen. Freud und Leid lagen an diesem Abend knapp nebeneinander - während Larsson mit ihrer Medaille um die Wette strahlte, haderte Katharina Liensberger mit dem 4. WM-Platz.

Die WM-Silberne Larsson war überwältigt vom Empfang im TirolBerg: "Es ist sehr schön zu sehen, wie sich hier all mit mir freuen!" Sie habe alles gegeben und sei überwältigt von ihrer Fahrt zu WM-Silber. Belohnt wurde Larssons Leistung nicht nur mit dem 2. Platz im letzten Damen-Rennen dieser WM, sondern auch mit einem einwöchigen Urlaubsgutschein für das Tiroler Ötztal.

Mit dem Showdown im Slalom wurde auch klar: Österreichs Damen-Team gewann erstmals seit 37 Jahren keine Medaille bei einer alpinen Skiweltmeisterschaft. Auch die beherzten Läufe von Liensberger, die mit dem 4. Platz endeten, konnten an der Bilanz nichts mehr ändern. "Natürlich bin ich enttäuscht. Aber ich habe wirklich alles gegeben und kann mit meiner persönlichen Leistung zufrieden sein", zog Liensberger ein versöhnliches Fazit. Ebenfalls beklatscht wurden die beiden ÖSV-Läuferinnen Katharina Huber (7. Platz) und Katharina Truppe (8.Platz).

Gratuliert und getröstet wurde beim Abschlussabend im TirolBerg in prominenter Runde. Gesehen wurden ehemalige internationale Skistars wie Luc Alphand, Carole Montillet, Deborah Compagnoni und FIS-Renndirektor Markus Waldner.

Die Tirol Werbung verabschiedete sich damit standesgemäß mit einer Verbeugung vor Schweden, dem Gastgebern der diesjährigen Ski-Weltmeisterschaft. Wie auch an den Tagen zuvor präsentierten sich im TirolBerg in Aare auch an diesem Abend Schweden mit ganz besonderen Beziehungen zu Tirol. Diese Initiative hatte die Tirol Werbung in Zusammenarbeit mit den Regionspartnern Zillertal, Ötztal, Paznaun-Ischgl und St. Anton am Arlberg bereits im Vorfeld des WM-Auftritts gestartet. Die emotionalen Videos über diese sehr individuellen Bindungen zwischen Tirolern und Schweden wurden in Folge auch zur Basis einer Social-Media-Kampagne. Florian Phleps, Geschäftsführer der Tirol Werbung, konnte ein positives Resümee zum WM-Auftritt ziehen: "Wir wollten mit dem TirolBerg in Aare unsere Tradition fortsetzen und unsere Position als führende Wintersportregion der Alpen verdeutlichen. Gastfreundschaft und Offenheit für alle Nationen, die auch den Tiroler Tourismus in seiner Summe auszeichnen, bleiben dabei unsere Markenzeichen!"

VIDEOPREVIEW: PLAYLIST

AUDIODOWNLOAD: LINK

Kontakt:

Mag. Florian Neuner

TirolBerg Are

Åre Strand, 837 52 Åre

m: +43 664 805 3232 0

www.tirolberg-are.newsroom.pr

florian.neuner@tirolwerbung.at

Original-Content von: Tirol Werbung, übermittelt durch news aktuell