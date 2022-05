Toastmasters International

Lübeck Austragungsort der nordeuropäischen Rhetorik-Meisterschaften

München (ots)

Dänische, deutsche, schwedische und norwegische Rednerinnen und Redner messen sich in Online-Wettbewerben am 7./8. Mai 2022 / Live-Konferenz in Lübeck am 14./15. Mai 2022

Die Hansestadt Lübeck ist der diesjährigen Austragungsort der nordeuropäischen Rhetorik-Meisterschaften, die Toastmasters International durchführt. Toastmasters International ist die weltweit führende Non-Profit-Bildungsorganisation, die Menschen hilft, effektiver zu kommunizieren und zu besseren Führungspersönlichkeiten zu werden.

In Lübeck treten Rednerinnen und Redner in zwei Sprachen - Deutsch und Englisch - gegeneinander an. In jeder dieser Sprachen gibt es drei Wettbewerbe: Vorbereitete Reden von sieben Minuten Länge, Stegreifreden von zwei Minuten Länge und Bewertungsreden, in denen die Wettbewerberinnen und -bewerber Rednern Tipps geben, um sich weiter zu verbessern.

In Lübeck werden bis zu 150 Toastmasters-Mitglieder und Gäste aus dem District 95, der Dänemark, Deutschland, Norwegen und Schweden, umfasst, erwartet. Neben den Wettbewerben wird es in Lübeck auch noch Workshops zu rhetorischen Themen, Schulungen für Freiwillige in verschiedenen Positionen, ein kulturelles Rahmenprogramm und am Samstag Abend eine Gala mit Siegerehrung geben.

Stefan Gruss, DTM, District Director des District 95, erklärt zur Konferenz in Lübeck: "Wir alle freuen uns sehr, uns in Lübeck nach zwei langen Corona-Jahren wieder persönlich zu treffen. Denn Rhetorik wirkt persönlich am besten, auch wenn wir inzwischen viel über Reden vor der Kamera gelernt haben.

Lübeck als Schnittstelle zwischen Deutschland und Skandinavien ist ein idealer Ort, um unsere Konferenz 2022 durchzuführen und Menschen, Toastmasters wie Gäste, wieder zusammen zu bringen.

Wir alle freuen uns darauf, bewegende und inspirierende Reden zu hören und die besten Rednerinnen und Redner aus vier Ländern zu küren."

Auf einen Blick:

Veranstalter:

Toastmasters International, District 95 toastmasters-95.org

Termin:

7. und 8. Mai 2022 online 13. - 15. Mai 2022 in Lübeck

Veranstaltungsort:

Hotel Hanseatischer Hof Lübeck Wisbystraße 7-9 23558 Lübeck

Konferenz-Website:

conference.toastmasters-95.org

About Toastmasters International

Toastmasters International is a worldwide nonprofit educational organization that empowers individuals to become more effective communicators and leaders. Headquartered in Englewood, Colo., the organization's membership exceeds 300,000 in more than 15,800 clubs in 149 countries. Since 1924, Toastmasters International has helped people from diverse backgrounds become more confident speakers, communicators, and leaders. For information about local Toastmasters clubs, please visit www.toastmasters.org. Follow @Toastmasters on Twitter.

