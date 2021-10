Olivenöle aus Spanien

Initiative des spanischen Olivenölverbands und der Europäischen Union

Olivenöle aus Spanien starten dreijährige Kampagne in Deutschland

Hamburg

Die "Olive Oil World Tour" kommt nach Deutschland. Die Initiative des spanischen Olivenölverbands und der Europäischen Union hat zum Ziel, deutschen Verbrauchern Olivenöl näherzubringen. Die Kampagne informiert über die verschiedenen Arten spanischer Olivenöle, ihre Anbau- und Produktionsmethoden, die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten in der modernen Küche und die gesundheitlichen Vorteile von Olivenöl aus Europa.

"Europa, allen voran Spanien, ist weltweit führend bei der Qualität, Produktion und Vermarktung von Olivenölen. Mit der Olive Oil World Tour möchten wir die vielen Facetten von spanischem Olivenöl stärker herausstellen und das Naturprodukt in Deutschland bekannter machen", erklärt Teresa Perez, Geschäftsführerin Olivenöle aus Spanien. "Indem wir zum Beispiel aufzeigen, wie die Spanier dieses Produkt in ihren Alltag integrieren, wie sie mit Olivenöl Genuss und gesunden Lebensstil verbinden, möchten wir ein wenig mediterrane Lebensart nach Deutschland bringen."

Überraschende Vielfalt

Für Küchenchef Thomas Behrens hat der Klassiker aus dem Mittelmeerraum seinen festen Platz in der modernen Küche - auch weil er perfekt mit regionalen Gerichten harmoniert. "In traditionellen Gerichten ist Olivenöl eher unüblich. Aber es lohnt sich, hier ein wenig zu experimentieren. Die verschiedenen Olivenöle aus Europa zeichnen sich durch eine enorme Geschmacksvielfalt aus, die vielen bekannten Gerichten und natürlich auch neuen Kreationen eine besondere Note verleiht." Ob aromatisiertes Kartoffelpüree oder Blumenkohl, konfierte Jakobsmuscheln oder Auberginen-Tiramisu zum Dessert - europäisches Olivenöl bietet weit mehr Möglichkeiten für die kalte und warme Küche, als man denkt. Das zeigte Thomas Behrens bei der offiziellen Präsentation in Hamburg. Parallel dazu beleuchtete die Ernährungsexpertin Katrin Kleinesper die gesundheitlichen Vorteile von Olivenöl, während die Olivenölexpertin Kerstin Barduhn bei einer kleinen Verkostung extra natives Olivenöl vorstellte.

Ein wachsender Markt

Olivenöle aus Europa hallten immer mehr Einzug in die deutsche Küche. Mit knapp 60.000 Tonnen pro Jahr ist Deutschland das sechstgrößte europäische Land mit dem höchsten Verbrauch dieses Lebensmittels. Rund 98 Prozent der Importe kommen aus der Europäischen Union, wobei Spanien einer der Hauptlieferanten ist. Wurden im Jahr 2010 knapp 7.900 Tonnen Olivenöl aus Spanien nach Deutschland exportiert, waren es im vergangenen Jahr rund 18.100 Tonnen. Der Absatz von Olivenölen aus Spanien hat sich somit in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt.

Weltweite Informationskampagne

Die Olive Oil World Tour soll den weltweiten Absatz des Agrarprodukts weiter vorantreiben. Die Kampagne startete im Februar 2018 und wurde bereits in neun Ländern auf drei Kontinenten umgesetzt: Europa, Asien und den USA. Sie erreichte weltweit schätzungsweise 3,8 Milliarden Menschen.

In Deutschland wird die Olive Oil World Tour in den nächsten drei Jahren mit zahlreichen Maßnahmen und auf unterschiedlichen Kanälen auf spanisches Olivenöl aufmerksam machen. Das Spektrum reicht von Presse- und Social Media-Aktivitäten über Erlebnisaktionen an Schlüsselpunkten mit hohem Fußgängeraufkommen wie U- und S-Bahnstationen bis hin zu Außenwerbung an U-Bahn-Bildschirmen in verschiedenen deutschen Städten wie Hamburg, Berlin und München.

Über die Olive Oil World Tour

Die Olive Oil World Tour ist eine Kampagne, die vom Verband der Olivenöle aus Spanien und der Europäischen Union ins Leben gerufen wurde, um europäische Olivenöle auf verschiedenen Märkten zu bewerben. Diese Kampagne wurde bereits auf drei Kontinenten gemeinsam durchgeführt: Europa, Asien und Amerika. Nun kommt sie nach Deutschland und hat eine Laufzeit von drei Jahren, um deutsche Verbraucher anzusprechen, die auf Lebensmittel setzen, welche für gesunde Ernährung, Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit stehen. Denn Europäisches Olivenöl ist eines dieser pflanzlichen Produkte, die zur Erhöhung der Artenvielfalt beitragen und alle Anforderungen erfüllen, um als umweltfreundliches Produkt zu gelten, das zur nachhaltigen Landwirtschaft und zur Erreichung des Green Deal beiträgt.

In den nächsten drei Jahren wird die Olive Oil World Tour zahlreiche Kommunikationsmaßnahmen umsetzen. Dazu zählen der Aufbau einer deutschen Website, Social Media- und Influencer-Aktivitäten, kontinuierliche Pressearbeit, Live-Aktionen in U- und S-Bahnen, Out-of-Home-Werbung an frequentierten U-Bahnhöfen in deutschen Städten wie Hamburg, Berlin und München sowie klassische Werbung.

Über Olivenöle aus Spanien

"Olivenöle aus Spanien" ist die Marke des spanischen Olivenölverbandes, einer gemeinnützigen Organisation, die von allen repräsentativen Verbänden des spanischen Olivenölsektors gegründet wurde und deren Hauptziel die internationale Verbreitung des gesunden Produkts ist. Dabei soll die "Olive Oil World Tour" mehr Geschmack in die Welt bringen. Die Kampagne fordert die Verbraucher auf, sich der europäischen Lebensweise anzuschließen: "Join the European Healthy Lifestyle with Olive Oils from Spain".

Weitere Informationen finden Sie unter www.oliveoilworldtour.de.

