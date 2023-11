DIB Deutsches Institut für Bestattungskultur GmbH

Gesellschaftlicher Wandel und Bestattungskultur - Herausforderungen für das Bestatterhandwerk

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Wildungen (ots)

In Deutschland zeichnet sich eine soziale Veränderung ab, die sich auch in der Bestattungskultur widerspiegelt. Der demografische Wandel, gekennzeichnet durch eine alternde Bevölkerung und sinkende Geburtenraten, führt zu einem Anstieg von Todesfällen und stellt neue Herausforderungen an die Bestattungsbranche. Dieser Wandel hat ein erhöhtes Bewusstsein für die Endlichkeit des Lebens geschaffen und die Bedeutung der Vorsorge für den eigenen Tod in den Vordergrund gerückt.

Bestattungsvorsorge wird in Deutschland zunehmend populär, da sie den Hinterbliebenen nicht nur die finanzielle, sondern auch die emotionale Last abnimmt. Sie schützt zudem die persönlichen Wünsche und Vorstellungen, wie die eigene Bestattung vollzogen werden soll, auch über den eigenen Tod hinaus.

Durch frühzeitige Planung können individuelle Wünsche festgelegt werden, was vielen Menschen ein Gefühl von Kontrolle und Frieden gibt. Die Wahl der Bestattungsart, die Gestaltung der Zeremonie und die Regelung finanzieller Angelegenheiten können ganz individuell im Voraus getroffen werden.

Gleichzeitig spiegelt sich im Bestattungswesen die Diversifizierung der Gesellschaft wider. Traditionelle christliche Riten weichen zunehmend alternativen Bestattungsformen, die persönliche Überzeugungen und Lebensstile reflektieren. Ökologische Bestattungen, wie Waldbestattungen, gewinnen an Beliebtheit und unterstreichen das Umweltbewusstsein der Gesellschaft. Auch die digitale Welt schafft neue Möglichkeiten, wie Online-Gedenkseiten, die ein zeitgemäßes Trauern ermöglichen.

Das Bestatterhandwerk reagiert auf diesen Paradigmenwechsel mit einem breiteren Angebot und spezialisierten Dienstleistungen. Vorsorgeberatungen und maßgeschneiderte Vorsorgepakete sind immer häufiger Teil des Portfolios von Bestattungsunternehmen. Darüber hinaus gibt es vermehrt Informationsangebote, die über Möglichkeiten und Vorteile der Bestattungsvorsorge aufklären.

Die zunehmende Individualisierung und Pluralisierung der Gesellschaft fordern somit eine flexible und empathische Herangehensweise an das Lebensende. Der Wunsch nach einem würdevollen Abschied, der die Persönlichkeit des Verstorbenen ehrt, steht dabei im Zentrum. Die Notwendigkeit der Vorsorge wird dadurch zu einem integralen Bestandteil des gesellschaftlichen Diskurses über Leben, Tod und Erinnerungskultur in Deutschland.

Information zur Bestattungsvorsorge bietet das Deutsche Institut für Bestattungskultur GmbH, die Dienstleistungs- und Servicegesellschaft von hessenBestatter und Bestatterrheinlandpfalz, den Landesinnungsverbänden für das hessische und rheinland-pfälzische Bestatterhandwerk. Als eine solche Servicegesellschaft ist das DIB mit Bestattern in ganz Deutschland verbunden.

Original-Content von: DIB Deutsches Institut für Bestattungskultur GmbH, übermittelt durch news aktuell