Pismo

Technologie von Visa unterstützt BUUTs neue Karte für die Generation Z

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Das neue Angebot für Herausforderer wurde mit Fintech-Geschwindigkeit erstellt und wird von der cloud-nativen Plattform von Pismo unterstützt.

Visa und Pismo haben sich mit ABN AMRO zusammengetan, um die Herausfordererkarte von BUUT zu unterstützen, die auf die Generation Z abzielt. Die Debitkarte von BUUT wurde in nur 10 Wochen mit der cloud-nativen Plattform von Pismo entwickelt und zeigt, wie traditionelle Finanzinstitute mit dem richtigen Technologiepartner mit der Geschwindigkeit von Fintechs mithalten können.

Während BUUT das Angebot mit einem tiefen Einblick in die Kundenbedürfnisse und regulatorischem Fachwissen leitete, ermöglichte die cloudbasierte Plattform von Pismo den schnellen Aufbau eines nahtlosen Debitkartenerlebnisses, das für eine digital orientierte Generation entwickelt wurde.

„Unsere Zusammenarbeit mit BUUT ist ein überzeugendes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn Banken und Technologiepartner mit einer gemeinsamen Vision zusammenkommen", sagte Mandy Lamb, Leiterin des Bereichs Mehrwertdienste bei Visa Europe. „In nur 10 Wochen hat ABN AMRO ein Angebot auf den Markt gebracht, das es mit den besten Fintechs aufnehmen kann. Das ist die Zukunft des Bankwesens – kollaborativ, agil und auf den Kunden ausgerichtet."

„Dieses Projekt zeigt, dass die Banken nicht zwischen Sicherheit und Geschwindigkeit wählen müssen. Mit den richtigen Partnern können sie beides haben. Und in einer Welt, in der die Erwartungen der Kunden von den besten digitalen Erlebnissen geprägt sind – nicht nur im Bankwesen, sondern in allen Branchen – ist das nicht nur ein Wettbewerbsvorteil. Es ist eine Notwendigkeit."

Hein Ter Braak, Leiter von BUUT, sagte: „Mit BUUT wollen wir die finanziell selbstbewussteste und gesündeste Generation aller Zeiten aufbauen. Deshalb haben wir keine Zeit verloren und sind so schnell wie möglich an den Start gegangen. Die Zeitpläne sowie die Zusammenarbeit mit Visa und Pismo waren perfekt auf unsere abgestimmt, sodass eine rasche Veröffentlichung möglich war!"

Die Zusammenarbeit spiegelt das Interesse der Banken wider, API-basierte, cloud-native Infrastrukturen wie Pismo in Betracht zu ziehen, um den Erwartungen der digital orientierten Verbraucher gerecht zu werden.

Dieser Meilenstein unterstreicht auch die Fähigkeiten sowie das Fachwissen von Visa, die über den traditionellen Zahlungsverkehr hinausgehen und es Finanzinstituten ermöglichen, durch ihre Mehrwertdienste schneller und intelligenter zu innovieren. Während sich die Finanzlandschaft weiterentwickelt, konzentriert sich Visa weiterhin darauf, seinen Kunden zu helfen, durch digitale Zahlungen und offene Banklösungen, die Transaktionen für europäische Verbraucher sowie Händler schützen, an der Spitze zu bleiben.

Informationen zu Visa Visa (NYSE: V) ist weltweit führend im digitalen Zahlungsverkehr und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und staatlichen Stellen in mehr als 200 Ländern und Gebieten. Unser Ziel lautet, die Welt durch das innovativste, bequemste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, damit Privatpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften gedeihen können. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die alle Menschen überall einbeziehen, alle Menschen überall voranbringen, und sehen den Zugang als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs an. Weitere Informationen finden Sie auf Visa.com.

Informationen zu Pismo Pismo ist ein Technologieunternehmen, das eine umfassende Verarbeitungsplattform für Banken, Zahlungen und Finanzmarktinfrastrukturen anbietet. Große Banken, Marktplätze und Fintech-Unternehmen nutzen bereits die cloudbasierte Microservices-Plattform. Die Kunden des Unternehmens führen innovative Lösungen ein und migrieren ihre Altsysteme auf eine Plattform der nächsten Generation, die mit fortschrittlicher Technologie entwickelt wurde. Die Cloud-Plattform von Pismo ermöglicht Teams, neue Funktionen schnell zu entwickeln und einzuführen, während sie gleichzeitig mit der wachsenden Benutzerbasis skalieren können, und das alles unter Einhaltung hoher Sicherheits- und Verfügbarkeitsstandards.

Informationen zu BUUT BUUT ist die neue Bank von den Machern von Tikkie. Wie Tikkie gehört auch BUUT zu ABN AMRO. Mit BUUT können Jugendliche praktische „Töpfe" nutzen, um Geld zu sparen und einfach zu bezahlen. Die App ist speziell auf eine neue Generation zugeschnitten – einfach, visuell, benutzerfreundlich und interaktiv. Sein Tikkie macht es anders als andere Banken. Als Teil von ABN AMRO ist BUUT durch das niederländische Einlagensicherungssystem abgesichert und verbindet die Zuverlässigkeit einer Großbank mit der frischen Energie und Innovationskraft von Tikkie.

Original-Content von: Pismo, übermittelt durch news aktuell