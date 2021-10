Panteras Capital PLC

PANTERAS auf Kurs - reges Interesse der Investoren an bevorstehendem Börsengang

Nur noch wenige Monate sind es, bis für die PANTERAS Capital PLC die Glocke an der New Yorker NASDAQ läutet und die erste offizielle Börsennotiz für das Erfolgsunternehmen erfolgt. Das Interesse der Investoren sei überwältigend, so die Führung der PANTERAS: "PANTERAS ist ein grundsolides Unternehmen mit einem Geschäftsmodell, das unabhängig von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nennenswerte Renditen erzielt. Das wissen auch die Investoren zu schätzen."

Aufgrund der enormen Nachfrage in der vorbörslichen Zeichnungsphase, in der bereits ca. 85 Prozent des zur Verfügung stehenden Zeichnungsvolumens (100 Mio. Aktien) gezeichnet wurden, geht das Unternehmen davon aus, dass die bis zum 31.12.2021 andauernde Zeichnungsphase vorzeitig geschlossen wird.

Ein Großteil des freien Kontingents ist zudem bereits für institutionelle Investoren wie Banken und Versicherungen blockiert, welche sich im aktuellen Bieterverfahren um Anteile des Unternehmens bemühen.

Überraschend kommt diese Entwicklung nicht. "Wir beteiligen uns zwar nicht an Spekulationen auf den ersten Handelskurs und möchten lieber langfristig mit unserem Geschäftsmodell überzeugen, allerdings ist es ein offenes Geheimnis, dass Marktkenner (darunter etablierte Wirtschaftsprüfer) hinter vorgehaltener Hand von 40,00 Euro und mehr ausgehen", so ein Sprecher des Unternehmens.

Ein guter Indikator für die Entwicklung der PANTERAS ist der PANTERA CAP - das digitale Wertpapier des Unternehmens. Aktuell notiert der PANTERA CAP an der www.p2pb2b.io bei 19,00 USD und hat seit seiner Erstnotiz eine Rallye von unglaublichen 6046 Prozent hingelegt.

Die Pläne der PANTERAS zur Etablierung im Marktsegment des Arbitragehandels und zur Positionierung als erfolgreicher Asset-Verwalter bzw. Investor in nachhaltige und erfolgsversprechende Startups befindet sich mit der aktuellen Entwicklung zu 100% auf Kurs.

Über PANTERAS Capital PLC

PANTERAS Capital ist ein Zusammenschluss von erfahrenen Brokern, Programmierern, Juristen und Family Offices, die bereits seit vielen Jahren erfolgreich im Arbitrage-Handel und in der Programmierung intelligenter Handels-Software tätig sind. Aktuell verwaltet PANTERAS Capital unter europäischer Lizenz ein Gesamtvermögen im dreistelligen Millionenbereich.

