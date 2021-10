Crypto Future GmbH

Kryptowährung Rotharium bald an Bitcoin-Automaten erhältlich

WIEN (ots)

„Mit diesem neuen Vertriebskanal ermöglichen wir unseren Kunden Rotharium in ganz Österreich noch sicherer und einfacher zu kaufen“, Tomislav Matić, CEO und Co-Founder Crypto Future GmbH.

Die Firma Crypto Future wurde 2017 in Wien mit dem Ziel gegründet, innovative Apps mithilfe der Blockchain-Technologie zu entwickeln. Kurz darauf lancierte Crypto Future einen der ersten österreichischen Krypto-Coins Rotharium und wurde zu einem der wenigen Unternehmen, das erfolgreich ein ICO (Initial Coin Offering) durchgeführt hat.

„Rotharium ist eine revolutionäre Währung, da sie wie ein Gutschein fungiert und auch als solcher überall verwendet werden kann. Man kann damit Waren oder Dienstleistungen erstehen, was bedeutet, dass man Waren und Dienstleistungen gegen Rotharium tauschen kann”, so Matić.

Bitcoin-Automaten

Das 2017 gegründete Unternehmen Kurant GmbH gilt heute als Marktführer für den Betrieb von Bitcoin-Automaten in Europa. Die Firma entstand als Ausgliederung der Automat-Aktivitäten der Firma Coinfinity, die im Jahr 2014 als Bitcoin-Händler-Firma mit dem Ziel, den Erwerb von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether, Litecoin oder Dash für Kunden sicher und einfach zu gestalten, gegründet wurde. Der erste Bitcoin-Automat wurde in Graz auf der Mariahilfer Straße in Betrieb genommen. Heutzutage betreibt die Firma rund 130 aktive Automaten in mehreren Ländern Europas.

Rotharium an Bitcoin-Automaten österreichweit

Im September dieses Jahres schlossen sich die beiden Unternehmen schließlich zusammen, um Großes für den Krypto-Markt zu schaffen: Neben Bitcoins und Co. soll nun auch die österreichische Kryptowährung Rotharium ins Angebot der Bitcoin-Automaten aufgenommen werden.

„Kurant und Crypto Future sind seit Jahren fixe Bestandteile der österreichischen Kryptolandschaft und deshalb war es nur eine Frage der Zeit bis die beiden Unternehmen ein gemeinsames Projekt starten. Kurant GmbH bietet mit den Krypto-Automaten eine einfache Möglichkeit die bekanntesten Kryptowährungen zu kaufen. Somit war es selbstverständlich, dass auch Rotharium diesen einfachen Weg zu seinen Kunden gehen möchte”, so Matić.

„Von der Zusammenarbeit erwarten sich beide Unternehmen die Fortführung einer erfolgreichen Kryptogeschichte und wollen mit den zukünftigen Projekten weiterhin einen Beitrag zur Wertschätzung der Blockchain-Technologie und den auf dieser Technologie basierenden Produkten leisten”, so Max Tertinegg, der Geschäftsführer von Coinfinity.

