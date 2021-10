InShared - digitaler Kfz-Versicherer mit Anti-Abzockgarantie und ohne Versicherungskauderwelsch

InShared

Leusden (ots)

Wer in Deutschland sein Auto versichern will, kann dies neuerdings über den digitalen Versicherer InShared tun. Das bewährte Online-Versicherungsmodell aus den Niederlanden setzt auf Transparenz beim Kfz-Schutz sowie auf Fairness bei den Finanzen.

Autoversicherung abschließen, Verträge verwalten oder Angaben ändern - all diese Funktionen ermöglicht der digitale Versicherer InShared mit nur wenigen Klicks auf seiner Online-Versicherungsplattform. Zudem setzt das Unternehmen auf günstige Beiträge bei Top-Versicherungsschutz und eine Jahresbelohnung für alle Kund:innen, falls zum Jahresende noch etwas von den für Schadensfälle reservierten Beiträgen übrig bleibt.

"Unser Leitmotiv heißt 'We all benefit', das in den vergangenen Jahren bereits in den Niederlanden angewendet wurde und sich dort durchaus bewährt hat. Das Prinzip ist einfach: InShared reserviert 80 Prozent der Beiträge für Schäden, 20 Prozent fließen in die Betriebsführung. Je weniger Schäden entstehen, desto niedriger sind die Kosten", so Gabi Helfenstein, Country Lead Deutschland bei InShared. "Wir zocken unsere Kunden dabei nicht ab und stecken uns das übrig geblieben Geld als Profit in die eigene Tasche. So können also alle Kund:innen profieren, wenn alle in der Gruppe helfen, Schäden zu vermeiden - und 'We all benefit'. In den Niederlanden konnten wir unseren Kund:innen so für das vergangene Jahr 4,2 Millionen Euro zurückerstatten."

Bei den Beiträgen sparen - aber nicht an Leistung und Service knausern

In Deutschland startet der digitale Sach- und Personenversicherer mit Kfz-Haftpflicht sowie Teil- und Vollkasko für Benziner, Diesel- oder Elektroautos. Ergänzende Produkte wie der Fahrerschutz und die Pannenhilfe können ganz einfach und nach Bedarf dazu gebucht werden. Auch kann die Versicherung täglich gekündigt werden: InShared steht für unkomplizierten und transparenten Kfz-Versicherungsschutz. "Wir mögen weder Versicherungskauderwelsch noch Kleingedrucktes. Wir sorgen dafür, dass Sie jederzeit den Überblick über Ihre Versicherungen, Beiträge und Schadensabwicklungen behalten. Und außerdem setzen wir alles daran, um doppelte und unnötige Versicherungen zu vermeiden", erklärt der Versicherer auf seiner Website. Das alles bei niedrigen Prämien und hoher Qualität. In den Niederlanden steht InShared in den Top-3 auf Vergleichsportalen.

Im Notfall oder bei einer Autopanne können die Kund:innen dies 24/7 telefonisch melden, bei Fragen rund um die Versicherung, die übrigens auch mit dem Handy gut zu bedienen ist, steht außerdem der InShared-Chatbot auf der Website bereit. "Kleine Beiträge, großer Service. Das bieten wir unseren niederländischen Kund:innen seit über zwölf Jahren - und nun auch in Deutschland", so Gabi Helfenstein. "Deshalb können wir auch unsere "Anti-Abzockgarantie" geben. Der Hauptteil aller Versicherungsbeiträge fließt garantiert in die superschnelle Schadensabwicklung und Auszahlung. Bleibt etwas übrig, geht das über die Jahresbelohnung an die Kund:innen zurück. Das finden wir fair."

Über InShared

InShared ist ein digitaler Sach- und Personenversicherer (Insurtech) mit Hauptsitz in Leusden, der es Kundinnen und Kunden ermöglicht, ihren Versicherungsschutz über die eigene Versicherungsplattform online abzuwickeln. Das Unternehmen ist auf dem niederländischen Markt bereits über zwölf Jahre aktiv und bietet seit Sommer 2021 Kfz-Versicherungen in Deutschland an. Neben transparenten Konditionen und dem bewährten Self-Service-Konzept setzt InShared auch auf die sogenannte Jahresbelohnung: Je mehr Schäden die Versicherten vermeiden, desto mehr profitiert die gesamte Kundengruppe: Das für Schäden nicht verwendete Geld wird fair und anteilig an die Kundinnen und Kunden zurückerstattet. In den Niederlanden betrug diese Summe 2020 4,2 Millionen Euro. InShared ist Teil der finanzstarken niederländischen Achmea Gruppe, eines der größten Finanzunternehmen der Niederlande. Mehr Infos unter www.inshared.de

