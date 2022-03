COFI LOCO

TV-Sendung Galileo zu Gast bei Kaffeerösterei Cofi Loco

Siegburg (ots)

Das ProSieben Wissensmagazin "Galileo" zu Gast bei Cofi Loco. In der seit 1998 ausgestrahlten populären Sendung werden unter anderem nützliche Erfindungen vorgestellt. Grund genug für das Team von "YouWe Productions GmbH", der Siegburger Kaffee-Rösterei im Auftrag von ProSieben einen Besuch abzustatten. Cofi Loco hat mit seinem "Kaffee im Glas" nicht nur ein einzigartiges und innovatives Verpackungskonzept auf den Markt gebracht, sondern mit dem patentierten speziellen Aromadeckel gleich auch den Kaffeegenuss auf eine neue Stufe gehoben. "Es freut uns sehr", so Cofi Loco Gründer und Geschäftsführer Uwe Prommer, "dass unser innovativer und zugleich nachhaltiger Ansatz, ganz besonderen und hochwertigen Kaffee zu produzieren und zu vertreiben, auf diese Weise einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich wird."

Die Galileo-Sendung beleuchtet unter anderem Herkunft, Verarbeitung und Vertrieb der Bohnen. Keine Antwort erhielt das Produktionsteam auf die Frage nach der genauen Funktionsweise des Aromadeckels, der die Bohnen in der Flasche ohne Geschmacksverlust weiter reifen lässt. "Wir sind, was unsere Erfindungen angeht, die uns am Markt einzigartig machen, etwas zurückhaltend", so Uwe Prommer. Auch der außergewöhnliche Werdegang der Marke Cofi Loco und ihres Gründers kommt in dem knapp zehnminütigen Beitrag unter dem Titel "Flaschenkaffee - Die nachhaltige Lösung für das beliebteste Getränk" nicht zu kurz. "Ich bin positiv verrückt nach Kaffee. Da lag es nahe, nach Stationen in der Gastronomie und in der Bio-Landwirtschaft aus der Liebe zu diesem ganz besonderen Getränk mehr zu machen. Was alles hinter unserem Motto 'ZERO WASTE- BETTER TASTE' steckt, hat die Sendung sehr gut eingefangen."

Und der Siegburger Unternehmer will sein Geschäft alsbald um eine weitere bahnbrechende Innovation bereichern: "Was genau wir vorhaben, kann ich an dieser Stelle noch nicht verraten - nur so viel: Unser Kaffee im Glas wird den Kaffeeliebhabern in naher Zukunft noch ein großes Stück mehr Genuss bieten. Den alten Slogan 'Aus deutschen Landen frisch auf den Tisch' werden wir um eine ganz neue Facette bereichern."

Die Galileo-Sendung mit Coci Loco gibt es hier zu sehen:

https://ots.de/mpLusD

Über Cofi Loco

Die Premium-Manufaktur aus Siegburg wurde 2015 gegründet. Verwendet werden 100 % biozertifizierte und fair gehandelte Bohnen. Der Kaffee wird in traditionellem Verfahren geröstet und veredelt. Cofi Loco ist als "Klimaneutrale Rösterei" zertifiziert, verwendet Naturstrom und achtet auf Energieeffizienz und CO2 neutrales Agieren. In der neuen Mehrwegflasche angeboten werden vier verschiedene Sorten: Red Mexican Espresso und Cafe creme (Silbermedaille deutsche Röstergilde 2019), Peru Peru Espresso und Cafe creme (Goldmedaille deutsche Röstergilde 2021)

www.cofiloco.de

