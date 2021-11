COFI LOCO

Cofi Loco ist "Publikumsliebling 2021" bei Produktinnovationen im Glas

München (ots)

Die Siegburger Kaffee-Rösterei "Cofi Loco" ist im Münchener Paulaner am Nockherberg beim "Trendtag Glas" als "Publikumsliebling 2021" ausgezeichnet worden. Der Kongress "Trendtag Glas" ist das Branchenevent der Behälterglasindustrie, das jährlich vom Aktionsforum Glasverpackung organisiert wird. Cofi Loco hatte erst kürzlich auf der Lebensmittelmesse Anuga mit frisch geröstetem Bio-Kaffee in umweltschonenden Mehrweg-Flaschen mit Aromadeckel für Aufsehen gesorgt.

In der Begründung der Münchener Jury für die Nominierung heißt es: "Die COFI & CO GmbH & Co. KG bringt mit ihrem COFI LOCO ein neues Verpackungskonzept ins Kaffeeregal. Eine Glasflasche in Form einer Mehrweg-Milchflasche für Kaffeebohnen zu nutzen, ist bisher einzigartig und innovativ. In COFI LOCO vereint sich die Emotionalität des Kaffeegenusses mit einer nachhaltigen Funktionalität. Die Glasverpackung in Verbindung mit dem speziellen Aromadeckel bewahrt das Aroma der gerösteten Bohnen ideal. Das pure Design des Etiketts zahlt auf den Nachhaltigkeits- und Bio-Gedanken des Unternehmens perfekt ein."

Hochwertiger Kaffee gepaart mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Gründer und Geschäftsführer Uwe Prommer sieht seinen Ansatz, für hochwertigen Kaffee eine Alternative zu den herkömmlichen Verpackungen aus Aluminium und Plastik zu entwickeln, bestätigt: "Das ist eine großartige Auszeichnung für Cofi Loco. Unser Dreiklang aus ernsthaftem Umweltschutz, gelebter Nachhaltigkeit und hochwertigem Kaffee findet immer mehr Zuspruch. Das ehrt uns sehr und spornt uns an, nicht nachzulassen. Und wir haben da noch so einiges in petto!"

Über Cofi Loco

Die Premium-Manufaktur aus Siegburg wurde 2015 gegründet. Verwendet werden 100 % biozertifizierte und fair gehandelte Bohnen. Der Kaffee wird in traditionellem Verfahren geröstet und veredelt. Cofi Loco ist als "Klimaneutrale Rösterei" zertifiziert, verwendet

Naturstrom und achtet auf Energieeffizienz und CO2 neutrales Agieren. In der neuen Mehrwegflasche angeboten werden vier verschiedene Sorten: Red Mexican Espresso und Cafe creme (Silbermedaille deutsche Röstergilde 2019), Peru Peru Espresso und Cafe creme (Goldmedaille deutsche Röstergilde 2021)

