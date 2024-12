e.optimum AG

Neue Ära im Aufsichtsrat von e.optimum beginnt 2025: Personelle Veränderung bringt frischen Wind

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Offenburg (ots)

Frank Scherer ist neuer Vorsitzender und Markus Dauber neues Mitglied des Aufsichtsrats bei der e.optimum AG. Josef Erdrich und Jochen Weinzierl, die seit 2012 dem Aufsichtsrat angehören, werden diesen zum Ende des Jahres 2024 verlassen.

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge verabschiedet e.optimum zwei prägende Persönlichkeiten aus dem Aufsichtsrat. Josef Erdrich, seit 2012 Vorsitzender und bekannt für sein Engagement in Nepal sowie Träger des Bundesverdienstkreuzes, übergibt sein Amt an Frank Scherer. Auf Jochen Weinzierl, ebenfalls seit 2012 Mitglied und Geschäftsführer der Perfect Living GmbH, folgt Markus Dauber.

Die neuen Mitglieder bringen beeindruckende Erfolgsgeschichten mit. Frank Scherer hat als Landrat des Ortenaukreises über einen Zeitraum von sechzehn Jahren die Region geprägt. Im Gesundheitssektor und hier insbesondere mit der großen Klinikreform, im Bereich der Verkehrsinfrastrukturen, der Digitalisierung, der Mobilität und internationalen Zusammenarbeit brachte er wichtige Fortschrittsprojekte und nachhaltige Entwicklungen auf den Weg. Nicht nur bei seinen rund 8.600 Mitarbeitenden im Landratsamt und den Kreisbetrieben ist der gelernte Jurist für seine Innovationskraft sowie seinen zielgerichteten und teamorientierten Führungsstil bekannt. Die von Frank Scherer etablierte Unternehmenskultur und die kreispolitischen Erfolge spiegeln sein Engagement für die Menschen, die Region und die Vereinigung von Tradition und Fortschritt wider.

Markus Dauber prägte als Vorstandsvorsitzender der Volksbank in der Ortenau die Bank und die Region nachhaltig. Unter seiner Führung wurde die Volksbank, heute Volksbank eG - Die Gestalterbank zu einer der erfolgreichsten Genossenschaftsbanken Deutschlands mit Spitzenposition in Baden-Württemberg und Nr. 3 in Deutschland! Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Vorstandstätigkeit unterstützt er inzwischen als selbständiger Unternehmer, Berater und Aufsichtsratsmitglied mehrere Unternehmen aus den Bereichen Strategieberatung/ Consulting, Finanzen, Merchants and Acquisitions, Beteiligungsgesellschaften/ alternative Investments, digitale Mehrwertleistungen/ Plattformökonomie sowie aus der Industrie als Senior Advisor, Angel-Investor und Unternehmensbeirat. Zudem ist er Aufsichtsratsvorsitzender der LEA Partners GmbH, Mitglied im Cyberforum e.V. und engagiert sich als Mitglied des Kuratoriums sowie als Lehrbeauftragter an der Hochschule Offenburg.

Die neuen Aufsichtsräte Frank Scherer (Vors.) und Markus Dauber ergänzen Klaus Gaiser (Stellv.) und Dr. Wolfgang Bruder in der Unternehmensspitze ab 2025. Das Energieunternehmen bedankt sich herzlich bei Josef Erdrich und Jochen Weinzierl für ihren herausragenden Einsatz.

Mit Frank Scherer und Markus Dauber beginnt eine vielversprechende neue Ära. Beide bringen umfangreiche Erfahrung, Fachwissen und frische Impulse mit, die die Entwicklung von e.optimum vorantreiben werden.

Original-Content von: e.optimum AG, übermittelt durch news aktuell