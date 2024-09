e.optimum AG

Energieversorger e.optimum AG stärkt Risikomanagement für nachhaltigen Unternehmenserfolg

Bild-Infos

Download

Offenburg (ots)

Severn Consultancy GmbH unterstützt die e.optimum AG in der Weiterentwicklung eines integrierten Risikomanagementsystems

In einer Zeit, die von globalen Herausforderungen und Krisen geprägt ist, hat der bundesweit aktive Energieversorger e.optimum den Fokus verstärkt auf das Risikomanagement gelegt. Das Unternehmen misst dem Bereich aufgrund der zunehmenden globalen Konflikte mehr Bedeutung zu, da solche Ereignisse auch unmittelbar Einfluss auf den Energiemarkt nehmen können. Angesichts der Covid-Pandemie, der Energiekrise, der aktuellen konjunkturellen Entwicklung und der Nahost-Thematik, die als jüngste Beispiele für die steigende Anzahl und Komplexität von Krisensituationen dienen, ist deutlich geworden, dass ein ganzheitliches Risikomanagement für Unternehmen und deren Führungskräfte unerlässlich ist.

Effektives Risikomanagement ist wichtiger denn je

Die aktuelle Lage zeigt: Eine höhere Volatilität am Energiemarkt führt zu deutlich höheren Geschäftsrisiken und finanziellen Belastungen. Diese aktiv zu steuern und sich mit passenden Maßnahmen auseinanderzusetzen, ist entscheidend, um langfristige Wettbewerbsvorteile zu sichern. Investoren, Aufsichtsräte, Geschäftsführer und andere Stakeholder sind heute mehr denn je gefordert, Risikomanagement noch aktiver in den Mittelpunkt ihrer Strategien zu rücken. Dies schafft auch mehr Sicherheit für Handelspartner und Kunden.

e.optimum AG nutzt Krisen als Chance: Optimierung des strukturierten Beschaffungsmodells

e.optimum hat diese Zeichen der Zeit erkannt und das Risikomanagement innerhalb des Unternehmens seit 2023 intensiviert. Eine der wichtigsten und ersten Anpassungen, die aus dieser strategischen Neuausrichtung und den Erfahrungen aus der Energiekrise resultierte, ist die Optimierung des Beschaffungsmodells. Durch die Kombination von Spotmarktanteilen mit Teileindeckungen am Terminmarkt gelingt es e.optimum mit der strukturierten Beschaffung, den Kunden attraktive Preisvorteile zu bieten, während gleichzeitig eine Preisabsicherung gewährleistet wird. Dies minimiert das Risiko sowohl für e.optimum selbst als auch für dessen Kunden, ohne dass die Preisvorteile darunter leiden. Erweiterte Verfahren sorgen künftig für eine proaktive Steuerung von Einzelrisiken aus der Beschaffung von Strom und Gas. Ein Frühwarn- und Kennzahlensystem ermöglicht einen vorausschauenden Umgang mit Risiken und Chancen. Die Anpassung des Beschaffungsmodells bei e.optimum steht somit beispielhaft für die positiven Auswirkungen eines erfolgreichen Risikomanagements. Ebenso wurde die Risikokultur gestärkt und eine kontinuierliche Überwachung der wesentlichen Risiken etabliert.

"Unser Ziel bei e.optimum ist es, durch ein anpassungsfähiges Risikomanagement nicht nur unsere eigene Marktposition zu stärken, sondern auch unseren Kunden bestmögliche Preisstabilität und Versorgungssicherheit zu bieten. In Zeiten globaler Unsicherheiten ist es unerlässlich, dass wir mit vorausschauenden Strategien agieren, um sowohl kurzfristige Herausforderungen zu meistern als auch langfristig nachhaltig erfolgreich zu sein", sagt Christian Finck, Vorstand von e.optimum AG.

Zusammenarbeit mit Severn Consultancy: Risikomanagement auf weitere Geschäftsbereiche erweitert

Diese Erfolge im Bereich des Risikomanagements weitet e.optimum in gemeinsamer Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Severn Consultancy auf weitere Geschäftsbereiche aus. Ziel ist es, potenzielle unternehmerische Risiken möglichst gering zu halten und somit den Geschäftsbetrieb erfolgreich und zukunftssicher zu führen. Severn Consultancy, mit Hauptsitz in Frankfurt, ist auf den nationalen und internationalen Finanz- und Energiemarkt spezialisiert. Somit stellt Severn einen mehr als geeigneten und kompetenten Partner für e.optimum zum Thema Risikomanagement dar.

"Als Energieversorger nutzt e.optimum die Risikomanagementexpertise im Finanz- und Energiemarkt von Severn. Damit erreicht e.optimum im Branchenvergleich einen hohen Reifegrad im Management von Risiken und Chancen als Teil vorausschauender Unternehmensführung", sagt Norman Nehls, Partner der Severn Consultancy.

In einer Welt, in der Unternehmen zunehmend mit unvorhersehbaren Herausforderungen konfrontiert werden, zeigt e.optimum, dass durch proaktives und strategisches Risikomanagement nicht nur Risiken effektiv gesteuert, sondern auch neue Chancen zur Weiterentwicklung des Unternehmens aufgedeckt und nachhaltig gesichert werden können.

Über Severn

Severn Consultancy GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main bietet seit mehr als 25 Jahren spezialisierte Beratungsleistungen für Finanzdienstleister an. Das Unternehmen unterstützt Mandanten bei unternehmenskritischen Projekten, wobei der Fokus auf professionellem Projektmanagement, Management Consulting sowie der Einhaltung regulatorischer Anforderungen liegt. Schwerpunkte sind unter anderem Wertpapierabwicklung, IT-Compliance und IT-Security und Risikomanagement. Darüber hinaus bietet Severn mit Regupedia.de ein umfassendes Informationsportal für Finanzmarktregulierung. Gemeinsam mit den Mandanten entwickelt Severn maßgeschneiderte Lösungen und begleitet deren Umsetzung. Zu den langjährigen Kunden zählen führende Unternehmen und Privatbanken wie Commerzbank, Deutsche Bundesbank, Siemens Financial Services, dwpbank, Deutsche Börse, Universal Investment uvm.

Über e.optimum AG

Als Deutschlands größte unabhängige Energie-Einkaufsgemeinschaft für Unternehmen bündelt e.optimum den prognostizierten Energiebedarf ihrer über 40.000 Gewerbe- und Industriekunden und kauft auf Basis des strukturierten Beschaffungsmodells an den günstigsten Handelsplätzen ein. Das sorgt dafür, dass bei e.optimum auch mittelständische und kleine Unternehmen von Konditionen wie die Großindustrie profitieren.

Das Produktportfolio wird durch Dienstleistungen rund um das Thema nachhaltige Energie ergänzt: vom TÜV Nord zertifizierte Ökostrom- und Ökogas-Tarife sowie das Förderprogramm und der gleichnamige Tarif e.optimum clean energy zur Unterstützung der Energiewende in Deutschland.

Original-Content von: e.optimum AG, übermittelt durch news aktuell