Khatrao Consulting GmbH

Mit der Golden Voice Academy zur erfolgreichen Sprecherkarriere: So gelingt der Einstieg

Worms (ots)

Für viele Menschen scheint der Traum, eine Karriere als Sprecher zu starten, unerreichbar – obwohl sie oft bereits das nötige Potenzial mitbringen. Mit einem klaren Plan und der richtigen Unterstützung lässt sich dieser Traum jedoch in die Realität umsetzen. Eine Chance dazu bietet die Ausbildung bei der Golden Voice Academy. Wie der Einstieg in die Sprecherkarriere gelingt, erfahren Sie hier.

Es gibt Stimmen, die so einzigartig sind, dass es eine Verschwendung wäre, sie nicht beruflich zu nutzen. Sie haben das Potenzial, Menschen zu fesseln, Geschichten zu erzählen und Emotionen zu wecken. Dennoch wissen viele Menschen, die mit einer besonderen Stimme gesegnet sind, nicht, wie sie dieses Talent für sich nutzen sollen. Oft fehlt ihnen eine klare Vorstellung davon, wie sie ihre Fähigkeiten in die richtige Richtung lenken können. Dabei könnte genau das der Beginn einer erfüllenden Karriere als Sprecher sein. „Die Sprecherbranche bietet attraktive Möglichkeiten. Doch eine schöne Stimme und ein wenig Talent reichen hier nicht aus“, erklärt Patrick Khatrao von der Golden Voice Academy.

„Eine solide physische Grundlage ist wichtig, aber erst Technik, Übung und Erfahrung machen daraus eine Profession, die auch gefragt ist“, erklärt der Experte weiter. Patrick Khatrao, selbst ein erfahrener Hörbuchsprecher, weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Freude die Tätigkeit als Sprecher bereitet. Deshalb hat er es sich zur Aufgabe gemacht, ungenutzte und verborgene Talente zu fördern. Mit der Golden Voice Academy hilft er seinen Teilnehmern dabei, ihre Stimme gewinnbringend einzusetzen. Hierzu bietet der Experte spezielle Sprecherausbildungen an und ebnet so ambitionierten Quereinsteigern und bereits erfahrenen Sprechern den Weg in eine erfüllende Karriere als Hörbuchsprecher.

So verläuft die Sprecherausbildung

„Im Rahmen unserer Sprecherausbildung fokussieren wir uns auf drei entscheidende Aspekte: die Sprechtechnik, die Aufnahme am PC und die Kundengewinnung“, sagt Patrick Khatrao. „In einem Zeitraum von zwölf Wochen lernen die Teilnehmer alles, was sie benötigen, um erste Aufträge zu erhalten.“ Um gleichbleibende Qualität und Unterstützung zu gewährleisten, arbeiten Patrick Khatrao und sein Team sehr individuell mit ihren Teilnehmern zusammen. Zudem unterliegt das System der Golden Voice Academy einer jährlichen Prüfung durch den TÜV Rheinland, der die Akademie gemäß ISO:9001 zertifiziert hat.

Die Sprecherausbildung der Golden Voice Academy basiert auf einer Kombination aus flexiblen Schulungen, täglichen Workshops und einer starken Community und findet vollständig online statt. Das ermöglicht selbst Menschen mit wenig Zeit, darunter Angestellte, Alleinerziehende und Co., die Inhalte in ihrem eigenen Tempo und von zu Hause aus zu erarbeiten und die Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Alles beginnt mit der Sprechtechnik, bei der die Teilnehmer lernen, Texten ein Leben einzuhauchen, indem sie ihre Stimme vor dem Mikrofon schulen. Der nächste Schritt ist die Aufnahme am PC. Hier lernen die Teilnehmer, wie sie von zu Hause aus hochwertige Aufnahmen erstellen. Von der Aufnahme über den Schnitt bis hin zur Nachbearbeitung werden alle relevanten Aspekte Schritt für Schritt erklärt. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Ausbildung ist die Kundengewinnung. Die Teilnehmer werden darauf vorbereitet, erste Aufträge zu erhalten, damit sie auch wirklich mit ihrer neuen Tätigkeit als Sprecher Geld verdienen können.

Zusammenarbeit auf drei Ebenen

Die Zusammenarbeit mit der Golden Voice Academy findet über drei Ebenen statt. Zu Beginn erhalten die Teilnehmer Zugang zu einem exklusiven Mitgliederbereich, der ihnen rund um die Uhr zur Verfügung steht. Hier finden sie alle Trainingsinhalte – von Videos über Anleitungen bis hin zu Aufgaben – klar strukturiert und sinnvoll aufgegliedert in einzelne Module. Dadurch kann jeder Teilnehmer die Inhalte in seinem eigenen Tempo bearbeiten. Ergänzt wird dieses Angebot durch tägliche Live-Calls mit den erfahrenen Coaches der Golden Voice Academy. Diese decken nicht nur Themen wie Sprechtechnik, Schauspiel und Aufnahmetechniken ab, um den Teilnehmern ein möglichst breites Spektrum an Fähigkeiten zu vermitteln, sondern bieten darüber hinaus auch die Möglichkeit, offene Fragen jederzeit zu klären.

Für eine noch individuellere Betreuung sorgt der tägliche VIP-Support: Hier können die Teilnehmer auch außerhalb der Live-Calls jederzeit Hilfe erhalten, denn in der Community der Golden Voice Academy ist für alle Fragen Platz. „Unsere Community fördert nicht nur einen regen Austausch unter den Teilnehmern, sondern ermöglicht es auch, Unterstützung von unseren erfahrenen Coaches zu erhalten“, sagt Patrick Khatrao. „Und das Beste: Auch nach der Ausbildung sind wir für unsere Teilnehmer da, da vor allem dann die meisten Fragen entstehen.“

Sie wollen Ihre Stimme zu Geld machen und sich auf Basis bewährter Konzepte als Hörbuchsprecher selbstständig machen?

