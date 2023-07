Khatrao Consulting GmbH

Dank Audible zu lukrativen Aufträgen - 5 Wege für Sprecher, um problemlos Kunden zu finden und gewinnbringende Verträge abzuschließen

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Ist ein neues Hörbuch eingesprochen, betrachten die meisten Sprecher ihre Arbeit als erledigt: Von der entsprechenden Veröffentlichung lassen sie demnach oft die Finger und überlassen sie stattdessen dem Autor selbst. "Verschenktes Potenzial: Schließlich wissen auch Schriftsteller nur selten, worauf es dabei ankommt - und würden sie am liebsten outsourcen", erklärt Patrick Khatrao hierzu.

"Wer die Publikation auf Audible direkt mit anbietet, gewinnt daher weitaus mehr Kunden. Umso wichtiger ist es, sich mit den Feinheiten auseinanderzusetzen, damit die Veröffentlichung reibungslos gelingt." Der Profi-Sprecher bildet jährlich mehr als 100 Sprecher aus und weiß, mit welchen Maßnahmen sie ihre Umsätze maximieren.

Im folgenden Artikel stellt er 5 praxiserprobte Tipps vor, mit denen die Veröffentlichung von Hörbüchern auf Audible zum Kinderspiel wird.

1. Erfolgreiche Bücher bevorzugen

Bevor Sprecher ein Hörbuch produzieren, sollten sie sicherstellen, dass das Buch bereits erfolgreich - und folglich eine entsprechende Nachfrage gewährleistet - ist. Aber Achtung: Manche Bücher werden gerne unterschätzt. Sie verkaufen sich als Hörbuch wesentlich besser als in Papierform. Das trifft besonders auf Romane, Science-Fiction-Werke oder auch Expertenbücher zu. Hier gilt es abzuwägen und solchen Büchern auch eine Chance zu geben.

2. Cover anpassen

Bei der Produktion eines Hörbuchs wird oft vernachlässigt, dass es ein eigenes Cover benötigt. Statt einfach das Buchcover in die Breite zu ziehen, empfiehlt es sich, das Cover professionell anpassen zu lassen. Falls das Buchcover bereits nicht optimal ist, kann es auch erforderlich sein, ein komplett neues Hörbuch-Cover zu erstellen. Das ist so wichtig, da sich Hörer in der Regel zunächst anhand des optischen Eindrucks entscheiden.

3. Audible-Richtlinien beachten

Es ist wichtig, die Richtlinien von Audible genau zu beachten, da falsche Einstellungen zu Verzögerungen bei der Veröffentlichung führen können. Audible hat bestimmte Anforderungen - so zum Beispiel das Hinzufügen einer Sekunde Stille am Anfang und Ende jeder Aufnahme. Diese Richtlinien sollten unbedingt eingehalten werden. Zu finden sind die Listen mit Anforderungen auf Google. Ein Blick darauf lohnt sich also definitiv vor der Veröffentlichung.

4. Set anbieten

Im Falle einer Buchreihe empfiehlt es sich, ein Set anzubieten. Dabei wird jedem einzelnen Buch ein Titel gegeben, bevor das Bundle als eigenständiges Werk veröffentlicht wird. Das Set sollte ebenfalls einen eigenen überzeugenden Titel tragen. Wichtig ist hierbei, das Wort "Set" oder "Bundle" zu vermeiden, da Audible diese Begriffe nicht erlaubt. Anstelle dessen sollte es "Drei-in-eins-Buch" heißen. Sobald der Titel steht, kann das Buch als eigenständiges Buch auf Amazon veröffentlicht und anschließend direkt als Hörbuch hochgeladen werden. Solche Sets verkaufen sich in aller Regel sehr gut, da sie den Kunden Mehrwert bieten und viele Hörer gerne eine komplette Buchreihe auf einmal erwerben. Zudem ist der Mehraufwand für Sprecher äußerst gering.

5. Geeignete Werbung schalten

Um das Hörbuch erfolgreich zu vermarkten, können Sprecher gezielt Werbung schalten - so zum Beispiel, indem sie Beiträge in relevanten Foren posten. Wenn das Hörbuch das Thema Kindererziehung behandelt, lohnt es sich, in Facebook-Gruppen auf das Werk aufmerksam zu machen. Wichtig ist allerdings, nicht zu aufdringlich Werbung zu machen, sondern subtil auf das Hörbuch hinzuweisen. Anstatt eines plumpen Satzes wie "Hey, kauft doch mein neues Buch", eignen sich beispielsweise Anregungen wie "Schaut mal, ich habe hier ein Buch, das für den ein oder anderen interessant sein könnte. Was haltet ihr davon?" Auf diese Weise kann man eine weitaus größere Zielgruppe erreichen und mehr Aufmerksamkeit erregen.

Über Patrick Khatrao:

Patrick Khatrao ist Geschäftsführer der Golden Voice Academy in Worms. Als professioneller Sprecher unterstützt er mit seinen Kursen für Sprecherausbildungen Quereinsteiger sowie etablierte Sprecher, Sänger und Schauspieler dabei, sich mit ihrer Stimme erfolgreich ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Mehr Informationen dazu unter: https://www.goldenvoiceacademy.de/.

Original-Content von: Khatrao Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell