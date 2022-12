Khatrao Consulting GmbH

Das Geheimnis hinter den erfolgreichen Teilnehmern der Golden Voice Academy

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Die Golden Voice Academy in Worms bringt alljährlich neue Sprecher hervor, die mit ihrer Stimme Geld verdienen. Jetzt wurde das Unternehmen auch vom TÜV Rheinland zertifiziert. Doch welches Geheimnis steckt dahinter und woran liegt es, dass die Golden Voice Academy in ihren Kursen für Sprecherausbildungen so erfolgreich ist?

Geschäftsführer Patrick Khatrao: "Das Geheimnis unseres Erfolgs ist im Grunde genommen ganz einfach - wir überlassen nichts dem Zufall, sondern haben ein System, das sich durch all unsere Prozesse hindurchzieht: Von der Kundenanbahnung über die Beratung der Kunden bis zur Erfüllung unserer Dienstleistung, also dem Sprecher-Coaching, folgen all unsere Prozesse klar definierten Regeln. So weiß auch jeder bei uns, wofür er zuständig ist - und solange wir uns an dieses System halten, funktioniert es auch immer gleichbleibend gut. Das hat uns nun auch der TÜV Rheinland mit der ISO-Norm 9001 Zertifizierung bestätigt."

Die ISO-Norm 9001 ist eine weltweit anerkannte Zertifizierung im Qualitätsmanagement. Wer die Anforderungen für die Norm erfüllt, zeichnet sich durch klare Regeln und Zuständigkeiten, strukturierte Prozesse, messbare Resultate und eine stetige Prozessoptimierung aus. Bei der Golden Voice Academy spiegeln sich diese in einer klaren Dienstleistungserbringung und planbaren Erfolgen für die Teilnehmer wider.

Um sich für die TÜV ISO-Norm 9001 Zertifizierung zu qualifizieren, hat sich die Golden Voice Academy dem Audit eines Experten vom TÜV Rheinland unterzogen. Dabei wurde geprüft, wie wirkungsvoll das Qualitätsmanagement der Golden Voice Academy ist. Darunter zählen interne Abläufe wie auch Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens. Ebenso wurde berücksichtigt, wie die Prozesse vor, während und nach der Zusammenarbeit mit Kunden geregelt sind. Dabei wird unter anderem geprüft, auf welche Art und Weise die Eignung der Teilnehmer für die Sprecherausbildung sichergestellt wird.

"Für unsere Kunden bedeutet die Zertifizierung letztendlich, dass sie sich auf ein klares System verlassen können und sie bei uns höchste Qualitätsstandards genießen. Bei unserer Zusammenarbeit wird nichts dem Zufall überlassen und während wir unsere Kunden nach klaren Richtlinien betreuen, ist die Zusammenarbeit dennoch sehr individuell und engmaschig", so der Profisprecher und Gründer der Golden Voice Academy.

Über Patrick Khatrao:

Patrick Khatrao ist der Geschäftsführer der Golden Voice Academy in Worms. Als professioneller Moderator und Sprecher unterstützt er mit seinen Kursen für Sprecherausbildungen Quereinsteiger sowie etablierte Sprecher, Sänger und Schauspieler dabei, sich mit ihrer Stimme erfolgreich ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Mehr Informationen dazu unter: https://www.goldenvoiceacademy.de/start

Original-Content von: Khatrao Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell