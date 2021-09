Gerhard Steiger

Show Hypnose lernen im 2-Tage Seminar - Gerhard Steiger und Willi Kirchner sind Deutschlands Hypnose-Koryphäen.

Was ist Hypnose und was genau Blitz-Hypnose? Wie funktioniert und beeinflusst Hypnose? Wie lernt man die Methoden und benutzt selbige in der Praxis an? Diese Fragen beantwortet das Seminar "Blitz-Hypnose lernen mit Sicherheit und Selbstvertrauen" unter der Leitung der beiden routinierten Hypnose-Experten Gerhard Steiger und Willi Kirchner.

Hypnose? Was genau versteht man darunter? Möchte man, den Begriff wissenschaftlich fassen, wird Hypnose als ein Zustand des künstlich erzeugten, partiellen Schlafs im Kontext stehend mit einem modifizierten Bewusstseinszustand erklärt. Aber die Betrachtung als "schläfriger Zustand" ist falsch gedeutet, wie der Lehrgang zeigt, denn die Absicht ist de facto eine hypnotische Trance.

In einer Trance sind Sie tief relaxt und intensiv auf nur ein oder zwei Dinge fokussiert. Bei einer Session induziert der Hypnotiseur die Trance mit visuellen, akustischen oder haptischen Reizen und sprachlichen Anordnungen. Hin und wieder unterstützt durch olfaktorische Reize, also Düfte. Der Lehrgang stellt die Vielzahl der Einsatzbereiche der Hypnose vor. Ein Feld ist die therapeutische Hypnose, um bspw. Depressionen, Suchterkrankungen aber auch gängige Phobien wie Angst vorm Fliegen oder chronische Schmerzen zu behandeln. Zahnärzte nutzen sie, um Behandlungen unter örtlicher Betäubung zu unterstützen oder gar ganz ohne "Betäubung" auszukommen. Therapeutische und medizinische Hypnose gilt als effizient, gut erforscht und ist per Gesetz festgelegt.

Was ist Blitz-Hypnose? Der Haken an der konventionellen Induktion der Trance ist die Dauer, denn es benötigt mehrere bis etliche Minuten, bis der Zustand gefestigt ist. Blitzhypnose ist im Grunde eine Blitz Induktion, denn der Zustand ist stets der gleiche, er wird hierbei nur deutlich rascher erreicht. Bei therapeutischen Sitzungen ist die Zeit kaum relevant. Doch was ist mit weiteren, akuten Begebenheiten? Genau an dieser Stelle setzt das Seminar mit der Blitz-Hypnose an, die den Trancezustand oft innerhalb einiger Sekunden erreicht. Weil diese Methode meistens bei Shows zum Einsatz kommt, werden Show-Hypnose und Blitz-Hypnose sehr oft in einen Topf geworfen. Doch die Blitz-Hypnose ist die konkrete Methodik, die Show nur eines der zahlreich möglichen Einsatzgebiete.

Das 2 Tage dauernde Ausbildungsseminar "Blitz-Hypnose lernen mit Sicherheit und Selbstvertrauen" der beiden Spezialisten Gerhard Steiger und Willi Kirchner verschafft Know-how und Praxis. Die Teilnehmer lernen die unterschiedlichen Ansätze, Techniken und Unterschiedlichkeiten im Bereich der Hypnose kennen. Selbige erfahren, wie sie den "Rapport", die vertrauensvolle Verbindung zwischen Hypnotisant und Hypnotiseur etablieren. Sie arbeiten sich in die Methode der Blitz-Hypnose ein und trainieren deren praktische Anwendung intensiv.

Die Betreuung der ausschließlich volljährigen Teilnehmer übernehmen Willi Kirchner und Gerhard Steiger. Kirchner bringt seine umfängliche Erfahrung als Praktiker ein. Er hypnotisiert pro Jahr rund 2000 Personen mit seiner einmaligen Couleur und das auf der Straße im Alltag unter schwersten Gegebenheiten. Man schildert er besitze als einziger eine "Straßenzulassung als Hypnotiseur". Steiger versetzte schon tausende Mitmenschen in seinen Hypnose-Shows in Trance. Dies unter stressigen Arbeitsbedingungen vor einem enormen Publikum, das ihm zuschaut, währenddessen er auf der Bühne im Rampenlicht arbeitet. Gegebenenfalls kennen Sie Steiger sogar von einer Urlaubsreise auf der AIDA, denn er ist der exklusive Hypnotiseur für Vorführungen auf der ganzen Flotte der AIDA Kreuzfahrtschiffe. Steiger lässt die Veranstaltungsteilnehmer des Seminars an diesen extremen Praxiserfahrungen teilhaben, verschafft Expertise, Selbstvertrauen und Sicherheit.

Mehr Information, gleichermaßen zum Themengebiet "Show Hypnose lernen im 2-Tage Seminar", bekommen Sie unter http://www.normalistanders.com/seminare.htm

