GOLDBECK SOLAR

GOLDBECK SOLAR erhält smarter E Award 2026 für innovativen Ansatz im Solarparkbau

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Hirschberg an der Bergstraße (ots)

Die Innovationslösung HeliomatiX von GOLDBECK SOLAR wurde mit dem smarter E Award 2026 in der Kategorie Photovoltaics ausgezeichnet. Die Jury würdigt damit einen Ansatz, der den Bau von Photovoltaik-Großanlagen grundlegend neu organisiert.

Im Mittelpunkt von HeliomatiX steht nicht ein einzelnes Produkt, sondern ein neu strukturierter Bauprozess: Wiederkehrende Arbeitsschritte werden räumlich gebündelt, technisch vorbereitet und anschließend automatisiert umgesetzt. Dadurch verschiebt sich ein Großteil der Komplexität aus dem Feld in kontrollierte, planbare Abläufe.

Konkret bedeutet das: Module und Teile der Unterkonstruktion werden vorab zu standardisierten Einheiten zusammengesetzt. Diese gelangen anschließend automatisiert an ihren Einsatzort, wo die Installation automatisiert mit hoher Präzision erfolgt. Die Installationsqualität bleibt dabei gleichbleibend hoch und im Baustellenbetrieb wird sowohl der Bedarf an Arbeitskräften vor Ort als auch die Abhängigkeit von witterungsbedingten Einflüssen reduziert.

Die Lösung reagiert auf strukturelle Entwicklungen in der Branche. Größere Modulgenerationen, enge Zeitpläne und begrenzte personelle Kapazitäten erfordern neue Ansätze jenseits klassischer Bauabläufe. HeliomatiX vereinfacht Prozesse durch konsequente Standardisierung und steigert durch die Automatisierung einzelner Schritte die Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit beim Bau von Photovoltaik-Großanlagen.

"Für uns ist die Auszeichnung vor allem ein Signal, dass sich der Bau von PV-Anlagen im Wandel befindet", sagt Ralf Steinheiser, Head of Innovation & Technology bei GOLDBECK SOLAR. "Mit HeliomatiX zeigen wir, wie sich Prozesse so gestalten lassen, dass sie robuster und gleichzeitig skalierbarer werden."

Der smarter E Award wird jährlich im Rahmen von The smarter E Europe von einer unabhängigen Jury vergeben und zählt zu den wichtigsten Branchenpreisen im Bereich erneuerbare Energien.

Über HeliomatiX

HeliomatiX ist eine Innovationslösung von GOLDBECK SOLAR zur Neustrukturierung und Automatisierung von Installationsprozessen im Utility-Scale-Segment. Durch die Kombination aus Vormontage sowie automatisierter Logistik und Installation ermöglicht das System effizientere, planbare Bauabläufe. Weitere Informationen: https://goldbecksolar.com/innovationen/heliomatix/

GOLDBECK SOLAR

Die Vision von GOLDBECK SOLAR ist es, Lösungen zu entwickeln, die das Klima schützen und im Einklang mit der Natur stehen und so die Grundlage für einen gesunden, lebendigen und nachhaltigen Planeten sichern.

Das 2001 gegründete Unternehmen gehört zur GOLDBECK SOLAR-Gruppe und ist ein weltweit führender Anbieter von EPC- und O&M-Dienstleistungen. Die 2018 gegründete Unternehmensgruppe hat sich auf den schlüsselfertigen Bau großer Photovoltaik-Kraftwerke für Freiflächen sowie Industrie- und Gewerbedächer spezialisiert. Das Leistungsspektrum deckt die gesamte Wertschöpfungskette eines Solarprojekts ab, von der Projektentwicklung und Finanzierung über den Bau und die Integration von Speichertechnologien bis hin zum technischen Betrieb und Asset Management der Anlagen sowie dem Direktverkauf von sauberer Energie. Heute beschäftigt die GOLDBECK SOLAR Group über 550 Mitarbeiter in 12 Ländern und hat Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 5 GW in 20 Ländern errichtet. Das Unternehmen wächst stetig und fördert eine inspirierende und vielfältige Arbeitskultur.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://goldbecksolar.com

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