XXXLutz ist exklusiver Partner des neuen Interior-Podcasts "Auf dem Sofa"

Neues Audio-Format rund ums Einrichten geht ab 3. August 2022 fortan alle 14 Tage auf Sendung und nutzt dabei die digitale Reichweite der Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl

Experten, Insider, Designer und Prominente geben Tipps zu allen "Home & Living"-Themen und rücken die Nachhaltigkeit beim Wohnen in den Fokus

Konrad Nill, Marketingleiter bei XXXLutz: "Als exklusiver Partner des Formats sind wir mit XXXLutz in diesem fundierten Umfeld mit dabei, wenn Profis und Branchen-Insider ihre Erfahrungswerte weitergeben."

Wenn am 3. August 2022 der neue Interior-Podcast "Auf dem Sofa" erstmals auf Sendung geht und Experten sowie Insider, Designer sowie Prominente alle Themen rund ums zeitgemäße Einrichten und Wohnen unterhaltsam beleuchten, der Hörerschaft Tipps für den Alltag geben und Nachhaltigkeit eine tragende Rolle spielt, dann sitzt XXXLutz als Branchen-Primus natürlich mit auf der Couch. Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl unterstützen das neu entwickelte, unabhängige Audio-Format als exklusiver Partner und werden die einzelnen Episoden - bis dato sind sechs Folgen geplant - auch auf ihren reichweitenstarken Kanälen wie der Website ( www.xxxlutz.de/c/podcast) und den sozialen Medien spielen.

Wie macht man es sich zu Hause so richtig gemütlich? Bei welchen Dingen lohnt es sich, mehr Geld in die Hand zu nehmen? Was sind aktuelle Einrichtungstrends? Wie kann ich auch beim Wohnen auf Nachhaltigkeit achten? "Auf dem Sofa" - der erste Interior-Podcast "powered by XXXLutz" macht Expert*innenwissen rund um Wohnen und Einrichtung für alle hör- und damit erlebbar.

"Wir freuen uns, dass wir bei der Geburtsstunde dieses bis dato so nicht gekannten Formats mit dabei sind. Der Podcast verspricht ebenso vielfältige wie tiefe Einblicke und ist hochkarätig mit Experten aus der Möbel-Industrie und Branchenkennern besetzt. Aber auch Prominente wie etwa Johann Lafer geben Tipps zu Home & Living und sorgen so dafür, dass Inhalte und Insiderwissen unterhaltsam-informativ aufbereitet werden", sagt XXXLutz Marketingleiter Konrad Nill, der auch betont: "Wir sind exklusiver Partner des Formats und wollen in diesem fundierten Umfeld mit dabei sein, wenn Profis ihre Erfahrungswerte weitergeben. So bieten wir mit dem durch die Partnerschaft eingeräumten Nutzungsrecht über unsere XXXLutz Plattformen unseren Kunden, aber auch Fachjournalisten und Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, beruflich in den facettenreichen Einrichtunsgbereich einsteigen zu wollen, einen absoluten Mehrwert." Der Podcast "Auf dem Sofa - powered by XXXLutz" wird ab Anfang August auch in den bekannten Audiotheken von Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Deezer kostenfrei abrufbar sein.

Moderiert wird der Interior-Podcast von Lena Semrok. Die Journalsitin und Radiomoderatorin liebt die schönen Dinge im Leben, ist ein Sommerkind, reist gerne - und findet Inspirationen für ein schönes Zuhause auf der ganzen Welt. Ihr Lieblingsstück in der Wohnung: ein lasiertes Surfbrett aus Holz, mitgebracht aus Bali. Los geht's am 3. August 2022, dann feiert "Auf dem Sofa - powered by XXXLutz" seine Premiere und steht fortan 14-tägig immer mittwochs auf www.xxxlutz.de/c/podcast und den bekannten Podcast-Plattformen zum Download bereit.

Themen und Gästeliste der ersten Episoden im Überblick:

Folge 1: "Möbel sinnvoll kaufen und nachhaltig nutzen" - mit Anika Lechtenberg, Head of Design Hülsta

- mit Anika Lechtenberg, Head of Design Hülsta Folge 2: "Wie geht eigentlich schön? Aktuelle Wohntrends selbst umsetzen" - mit Kristina Salaba, Chefredakteurin der COSY

- mit Kristina Salaba, Chefredakteurin der COSY Folge 3: "Das perfekte Dinner - so wird ein Essen Zuhause unvergesslich" - mit Maria von Boch aus der Gründerfamilie von Villeroy & Boch

- mit Maria von Boch aus der Gründerfamilie von Villeroy & Boch Folge 4: "Handgemacht, aber richtig - warum wir das Handwerk wollen und brauchen" - mit Lisa Müller, Produktmanagerin bei Zwiesel Glas & Sebastian Herkner, Produkt-Designer

- mit Lisa Müller, Produktmanagerin bei Zwiesel Glas & Sebastian Herkner, Produkt-Designer Folge 5: "Nachhaltig einrichten - aber wie? Was klimaneutrale Möbelhersteller anders machen" - mit Dr. Georg Emprechtinger vom Möbelunternehmen Team 7

mit Dr. Georg Emprechtinger vom Möbelunternehmen Team 7 Folge 6: "Gute und leckere Küche für alle erlebbar machen" - mit Fernsehkoch Johann Lafer

