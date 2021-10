Tag der Deutschen Einheit

Einheitsbotschafter für Niedersachsen

Der Podcast zum Tag der Deutschen Einheit

Auf Initiative Sachsen-Anhalts hat jedes Bundesland zum Tag der Deutschen Einheit zwei Einheitsbotschafter ernannt.

Ute Goslar und Lorenz Flatt sind die Einheitsbotschafter für Niedersachsen. Im Podcast beschreiben sie, was für sie Deutschland ist und was für sie die Deutsche Einheit bedeutet. Sie erzählen, welches Projekt, welches Erlebnis ohne die Deutsche Einheit vielleicht nicht möglich gewesen wäre.

Video zum Podcast: https://youtu.be/xuR8ouQYAqI

Podcast: https://einheitsbotschafter.de

Einheitsbotschafterin Ute Goslar blieb Niedersachsen immer treu. In Hannover geboren, in Wunstorf aufgewachsen. Später lebte sie in Lüchow-Dannenberg und jetzt im Landkreis Helmstedt. Als Patentanwaltsfachangestellte ist sie weltweit tätig, doch ihr Herz hängt an Niedersachsen. Sie wünscht sich viel mehr persönliche Kontakte, um endlich alte Klischees in Deutschland abzubauen.

Einheitsbotschafter Lorenz Flatt ist im niedersächsischen Helmstedt geboren und aufgewachsen. Acht Jahre Ausbildung zum Großhandelskaufmann in Westfalen und Studium der Volkswirtschaftslehre in Bamberg und München, danach ging es zurück nach Niedersachsen, um perspektivisch den elterlichen Betrieb, unter anderem einen Baumarkt, zu übernehmen. Lorenz Flatt ist heute Chef von 45 Mitarbeitern, die etwa zur Hälfte aus Niedersachsen und dem benachbarten Sachsen-Anhalt kommen. "Wir sind ein super Team und es gibt keine Unterschiede."

