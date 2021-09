Tag der Deutschen Einheit

Tag der Deutschen Einheit 2021 - Multimedia- und Drohnenshow zum Abschluss des Nationalfeiertages

Halle (S.) (ots)

Zum Abschluss der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit 2021 plant das Land Sachsen-Anhalt nahe der Kunsthochschule Burg Giebichenstein eine Multimedia- und Drohnenshow. "Als Gastgeber für die zentralen Feiern des Nationalfeiertages wollen wir uns digital, nachhaltig und zukunftsgerichtet präsentieren", sagt Bundesratspräsident Dr. Reiner Haseloff. Daher wird das traditionelle Abschlussfeuerwerk durch eine Multimedia- und Lichtshow mit Drohnen-Einsatz ersetzt. Während der Show werden neben Lichteffekten, Schriftzügen und Bildprojektionen ein Orchester und Live-Künstler eingesetzt.

"Mit diesem innovativen Ansatz entsprechen wir unserem Motto #moderndenken und dem Motto unserer Bundesratspräsidentschaft 'Gemeinsam Zukunft formen", so Ministerpräsident Haseloff. Zudem weist die Show darauf hin, dass das Zentrum für Deutsche Luft- und Raumfahrt (DLR) im sachsen-anhaltischen Cochstedt einen nationalen Erprobungs- und Forschungsflughafen aufgebaut hat. In Sachsen-Anhalt setzte Hugo Junkers entscheidende Impulse für die zivile Luftfahrt, jetzt wird hier an unbemannten Luftfahrtsystemen geforscht.

Der Abschluss des diesjährigen Nationalfeiertages wird ab 19:30 Uhr live im Nachrichtensender n-tv sowie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit https://tag-der-deutschen-einheit.de/ übertragen. "Insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist es uns wichtig, dass die Menschen die Show bundesweit im Fernsehen, auf ihren Smartphones, Tablets oder Computern anschauen und in Echtzeit dabei sein können", so Haseloff.

Gemäß aktueller Corona-Eindämmungsverordnung werden in einem abgesperrten Bereich 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen, um die Einheits-Show vor Ort zu verfolgen. Für die Veranstaltung gelten die 3G-Regeln, was am 03. Oktober vor Ort nachzuweisen ist.

Die Tickets werden in den kommenden Tagen von MDR, Radio Brocken, radio SAW, Mitteldeutscher Zeitung und BILD verlost und können zwischen Donnerstag, 30. September 2021, ab 14:00 Uhr, bis Sonntag, 03. Oktober 2021, 14:00 Uhr am Info-Punkt des Landes auf dem halleschen Marktplatz – unweit der Landespräsentation auf der EinheitsExpo 2021 - zwischen 10.00 und 18.00 Uhr abgeholt werden.

Alle Infos und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) und auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. #TDE2021

