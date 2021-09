Tag der Deutschen Einheit

Tag der Deutschen Einheit: Was Menschen über die Veränderung der Gastgeberstadt Halle (S.) denken - "Eine Entwicklung von grau zu bunt und grün"

Halle (S.) (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Gastgeber für den Tag der Deutschen Einheit ist in diesem Jahr Sachsen-Anhalt. In Halle (S.) stellen sich die Bundesländer auf der EinheitsEXPO vor.

Zuhause in der Stadt ist Josi Liebezeit - ein echtes Kind der Wende, denn im Jahr des Mauerfalls ist sie geboren. Die Entwicklung ihrer Heimatstadt hat sie sehr genau mitbekommen:

Sprechertext:

"Ich finde, Halle hat sich unheimlich toll entwickelt, gerade was die Grünanlagen angeht. Wir haben wunderschöne Parks, alles ist um einiges freundlicher geworden. Ich habe die Stadt nach relativ grau in Erinnerung. Ich finde es unglaublich toll, dass da so viel investiert wird. Auch in die alten Gebäude, in die Instandhaltung - dass die alle so schön renoviert werden und dass man einfach noch so viel Historisches hat, was die Stadt ganz besonders macht. Also die Entwicklung von grau zu bunt und grün fällt mir da besonders auf. Und das freut mich natürlich sehr."

Frage: Was ist denn Deine Lieblingsecke in Halle?

"Eigentlich finde ich den Heidesee unheimlich toll. Das ist einfach wirklich ein wunderschönes Fleckchen Erde. Man kann schön spazieren gehen. Der See ist unheimlich toll, aber auch der Hufeisen See, den finde ich auch unheimlich schön gemacht. Jetzt gerade auch mit der Investition von dem Golfplatz, der Möglichkeit, dass man da etwas essen und trinken gehen kann - alles sehr gepflegt ist. Und natürlich auch die Möglichkeit, dort schön baden zu gehen. Ja, ich finde das sind so meine zwei Lieblingsecken. Ansonsten gefällt mir auch alles so um den Uni-Campus herum. Das erinnert auch einfach an eine belebte Stadt, die Jugend, viele Studierende - das ist schon unheimlich toll."

Abmoderationsvorschlag:

Gastgeber für die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit ist in diesem Jahr Halle in Sachsen-Anhalt. Mit dabei sind Sie auch online auf www.tde2021.de

